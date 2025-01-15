Cenk Tosun Bodrumspor'a imza atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cenk Tosun Bodrumspor'a imza atıyor

Geniş Video İzle

Süper Lig ekiplerinden Bodrumspor, Fenerbahçe'de yeterli şansı bulamayan milli golcü Cenk Tosun'u transfer etmek için harekete geçti. Teknik Direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği ve milli oyuncunun Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.

15.01.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrumspor, Fenerbahçeli Cenk Tosun transferi için görüşmelere başladı.

VOLKAN DEMİREL ÇOK İSTİYOR

İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcünün transferi için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi. Teknik Direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Cenk Tosun, sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak sarı-lacivertlilerde düzenli oynama şansı bulamamıştı. Süper Lig'de Beşiktaş'la 3 şampiyonluk yaşayan Cenk, ayrıca 2016 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da görev yapmış ve ay-yıldızlı formayla 21 gol atmıştı.

Cenk Tosun Bodrumspor\'a imza atıyor

Cenk Tosun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun Bodrumspor'a imza atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ankaragüçlüyüz:
    eziktasın en değerli oyuncu kaptanı, Fenerbahçe'de yedeğe bile giremiyor, bu da böyle bi eziklik küçüklük işte :D 38 13 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ferhati da biz alıyoruz klubesini yaptik Kemerburgaz tesislerine 18 3 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    ferosun a nnesinide kulüpte mutfağa aldik sürekli eğilip yerden biseyler alacak 15 5 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Ferhat klubene geri dön oğlum 15 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş formasıyla 5sarayı çok kez ezmistin ana bir kere bile Fenerbahçe formasıyla 5saraya patlatamadın umarım bodrumspor formasıylada yaparsın güle güle 5 14 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Ferhat eser Bu platformda iki büyük takım Galatasaray ve fenerbahçe atışıyorlar sen git bir alt katagori konuş 14 4 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    istanbul takımları kokoştur, futbolcuları pammık prensestir. Delikanlı halkçı anadolu takımı Ankaragüçlüyüz çok şükür 0 16 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    morinhonun harcadığı bı oyuncu daha 9 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    aklı varsa gider bir dk düşünmeden 8 1 Yanıtla
  • Aliihsan Bicer:
    böyle futbol hayatını tamamlar yarında kimse hatırlamaz 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:47:22. #1.13#
SON DAKİKA: Cenk Tosun Bodrumspor'a imza atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.