Cenk Tosun Fenerbahçe'de Kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cenk Tosun Fenerbahçe'de Kalacak

Cenk Tosun Fenerbahçe\'de Kalacak

Cenk Tosun, Japonya transferinin iptalinin ardından Fenerbahçe'de daha fazla süre alacak.

25.03.2025 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Japonya'ya transferi söz konusu olan Cenk Tosun'un takımda kalmasına karar verildi. Bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Cenk'in sezonun kalan bölümünde daha fazla süre alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve takımda Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında 3. forvet olan Cenk Tosun, sezon boyunca yedek kulübesinde kaldı. Cenk, sarı-lacivertli formayla 2'si ilk 11 olmak üzere 17 maçta süre aldı ve 2 gol kaydetti.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun her seferinde çalışkanlığı ve profesyonelliği ile övdüğü deneyimli oyuncu, kariyerini Japonya'da sürdürme kararı sonrası teknik heyet ve yönetimden izin alırken, bu transferi gerçekleşmedi. Mourinho, son yaşanan sakatlıkların ardından ligin kalan bölümünde Cenk'ten daha fazla yararlanmak için kadroda tutma kararı aldı.

Takım kaptanlarından Edin Dzeko, ülkesi Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı 2026 Dünya Kupası elemeleri maçında yüzüne aldığı darbe sonrası burnu kırılmış, daha sonra oynanan mücadelede forma giyememişti. İstanbul'a dönüş yapan Dzeko'nun durumuna kulüp doktorları tarafından bakıldı. Özel olarak kendisine karbon maske yaptırılırken, 39 yaşındaki forvet maçlara bu maske ile çıkacak.

Ligde 1 gol attı

Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig'de 7 maçta şans bulurken, tamamında sonradan oyuna girdi. Cenk bu maçlarda toplam 71 dakika süre aldı. 33 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli formayla ilk golünü ise 19 Ocak'ta oynanan Adana Demirspor müsabakasında kaydetti. Ligin 20. haftasında oynanan mücadelenin 76. dakikasında maça dahil olan Cenk, 90. dakikada fileleri havalandırdı.

Kupada 2 maçta 11 başladı

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki maçların ikisinde ise Cenk ilk 11'de başladı. Kasımpaşa maçında asist yapan Cenk Tosun, 90 dakika sahada kaldı. Kadıköy'de oynanan Erzurumspor FK mücadelesinde ise 1 gole imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cenk Tosun, Fenerbahçe, istanbul, Politika, Japonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cenk Tosun Fenerbahçe'de Kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:26:42. #7.12#
SON DAKİKA: Cenk Tosun Fenerbahçe'de Kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement