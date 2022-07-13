SPOR Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj

13.07.2022 10:14

Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj"Yuvama döndüm, çok mutluyum""Bazen ben bazen Muleka ve Weghorst atacak.

Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj

"Yuvama döndüm, çok mutluyum"

"Bazen ben bazen Muleka ve Weghorst atacak. Şampiyonluk böyle gelecek"

"Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor"

ALİ DANAŞ/ BAD HARING (Avusturya), (DHA)- Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, "Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre" dedi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Cenk Tosun, "Yuvama döndüm, öncelikle onu söylemek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Maça gelecek olursak, kazanmayı hak eden, daha çok gol pozisyonuna giren taraf bizdik. Ancak olmadı. Bunlar bizim için zaten idman maçları. Daha ikinci maçımız. Daha ligin başlamasına uzun bir süre var. Onun için her maçta iyi ve kötü şeyleri çıkartıp, sonraki maçlarda daha iyisini yapmak istiyoruz. Hocanın yeni bir sistemi var, onu oturtmaya çalışıyoruz. Kamp güzel geçiyor. Allah'a şükür şu ana kadar büyük bir sakatlık vermedik. İyi dinlenip, burada son maçımızı oynayıp sonrasında İstanbul'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAZEN BEN BAZEN MULEKA VE WEGHORST ATACAK. ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELECEK"

Muleka, Weghorst ve kendisinin farklı tipte forvet oyuncuları olduğuna dikkat çeken Cenk Tosun, "Hepimizin farklı tip forvetler olması, hocanın elini güçlendiriyor bana göre. Her taktiğe başka forvetle çıkabilir. Ben bunu daha önce söylemiştim. Benim atmadığım zamanlarda Muleka atacak, Weghorst atacak. Onların atmadığı zaman ben atacağım. Böyle şampiyonluk gelecek. 3'lü defans oynuyoruz. 3-5-2 tarzında, çift forvet oynuyoruz. Güzel bir sistem. Antrenmanlarda, maçlarda onun üstüne çalışıyoruz. Hocanın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Süper Lig'in ilk maçına tamamen hazır olma niyetindeyiz" diye konuştu.

"YÜZDE 100 HAZIR OLMADIĞIM İÇİN BU MAÇLAR BANA İYİ GELİYOR"

Hazırlık maçlarının kendisi için çok iyi olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Şu an iyiyim. Uzun süredir maç oynamadım. Everton'da bazen oyuna giriyordum 5, 10 dakika. Ama bunlar uzun süreler değil. Şimdi iki maçta da 45'er dakika oynadım. Bu iyi bir şey. Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor. Böyle yavaş yavaş üstüne koyarak lige hazır olacağım. Henüz kimse yüzde 100'ünde değil. İnşallah lige kadar oraya geliriz.

"MODERN FUTBOL OYNATMAYA ÇALIŞAN HOCALARIN TÜRKİYE'YE GELMESİ BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Modern futbol oynatan teknik adamların Türkiye'ye gelmesinin büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Cenk Tosun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre. Dediğim gibi ligin başlamasına uzun bir süre var. O zamana kadar yüzde yüz hazır oluruz."

YORUMLAR
500
SPOR Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj SPOR Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA

Cenk Tosun, Avusturya, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:24 Trafik polisinin örnek davranışı yürekleri ısıttı! Yaşlı amca için trafiği böyle durdurdu
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:27:41. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement