SPOR Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj

Cenk Tosun: Modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj

"Yuvama döndüm, çok mutluyum"

"Bazen ben bazen Muleka ve Weghorst atacak. Şampiyonluk böyle gelecek"

"Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor"

ALİ DANAŞ/ BAD HARING (Avusturya), (DHA)- Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, "Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre" dedi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Cenk Tosun, "Yuvama döndüm, öncelikle onu söylemek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Maça gelecek olursak, kazanmayı hak eden, daha çok gol pozisyonuna giren taraf bizdik. Ancak olmadı. Bunlar bizim için zaten idman maçları. Daha ikinci maçımız. Daha ligin başlamasına uzun bir süre var. Onun için her maçta iyi ve kötü şeyleri çıkartıp, sonraki maçlarda daha iyisini yapmak istiyoruz. Hocanın yeni bir sistemi var, onu oturtmaya çalışıyoruz. Kamp güzel geçiyor. Allah'a şükür şu ana kadar büyük bir sakatlık vermedik. İyi dinlenip, burada son maçımızı oynayıp sonrasında İstanbul'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAZEN BEN BAZEN MULEKA VE WEGHORST ATACAK. ŞAMPİYONLUK BÖYLE GELECEK"

Muleka, Weghorst ve kendisinin farklı tipte forvet oyuncuları olduğuna dikkat çeken Cenk Tosun, "Hepimizin farklı tip forvetler olması, hocanın elini güçlendiriyor bana göre. Her taktiğe başka forvetle çıkabilir. Ben bunu daha önce söylemiştim. Benim atmadığım zamanlarda Muleka atacak, Weghorst atacak. Onların atmadığı zaman ben atacağım. Böyle şampiyonluk gelecek. 3'lü defans oynuyoruz. 3-5-2 tarzında, çift forvet oynuyoruz. Güzel bir sistem. Antrenmanlarda, maçlarda onun üstüne çalışıyoruz. Hocanın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Süper Lig'in ilk maçına tamamen hazır olma niyetindeyiz" diye konuştu.

"YÜZDE 100 HAZIR OLMADIĞIM İÇİN BU MAÇLAR BANA İYİ GELİYOR"

Hazırlık maçlarının kendisi için çok iyi olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Şu an iyiyim. Uzun süredir maç oynamadım. Everton'da bazen oyuna giriyordum 5, 10 dakika. Ama bunlar uzun süreler değil. Şimdi iki maçta da 45'er dakika oynadım. Bu iyi bir şey. Yüzde 100 hazır olmadığım için bu maçlar bana iyi geliyor. Böyle yavaş yavaş üstüne koyarak lige hazır olacağım. Henüz kimse yüzde 100'ünde değil. İnşallah lige kadar oraya geliriz.

"MODERN FUTBOL OYNATMAYA ÇALIŞAN HOCALARIN TÜRKİYE'YE GELMESİ BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Modern futbol oynatan teknik adamların Türkiye'ye gelmesinin büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Cenk Tosun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim için böyle modern futbol oynatmaya çalışan hocaların Türkiye'ye gelmesi büyük bir avantaj. Artık o eski kafadan çıkıp, modern futbol oynatmak güzel bir şey. Tabii sezon içinde 3'lüyü oturtmak çok kolay değil. Ama sezon başı bunun için doğru bir süre. Dediğim gibi ligin başlamasına uzun bir süre var. O zamana kadar yüzde yüz hazır oluruz."