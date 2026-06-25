Ceren Nur Domaç Aras Kargo'da - Son Dakika
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Ceren Nur Domaç Aras Kargo'da

Ceren Nur Domaç Aras Kargo\'da
25.06.2026 11:26
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Aras Kargo, Beşiktaş'tan Ceren Nur Domaç'ı transfer etti. Yeni sezonda takımda mücadele edecek.

SULTANLAR Ligi ekibi Aras Kargo, dış transferde 3'üncü imzayı Beşiktaş'tan orta oyuncu Ceren Nur Domaç'a (26) attırdı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu başarılı orta oyuncu Ceren Nur Domaç, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Ceren" denildi. Ceren kariyerinde Eczacıbaşı, Sarıyer Belediyesi, Kuzeyboru, PTT Spor, Çukurova Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

Aras Kargo, dış transferde daha önce ABD'li smaçör MacKenzie May ve orta oyuncu Bengisu Aygün'le anlaşmıştı. Kırmızı-beyazlılar geçen sezonki kadrodan Sude Taşbaş, İrem Çor, Ann Kalandadze, Martha Anthouli, Ana Karina Olaya, Defne Başyolcu ve Hazal Selin Uygur ile yola devam ediyor.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ceren Nur Domaç Aras Kargo'da - Son Dakika

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