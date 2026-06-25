Ceren Nur Domaç Aras Kargo\'da

SULTANLAR Ligi ekibi Aras Kargo, dış transferde 3'üncü imzayı Beşiktaş'tan orta oyuncu Ceren Nur Domaç'a (26) attırdı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1999 doğumlu başarılı orta oyuncu Ceren Nur Domaç, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Ceren" denildi. Ceren kariyerinde Eczacıbaşı, Sarıyer Belediyesi, Kuzeyboru, PTT Spor, Çukurova Belediyespor ve Bahçelievler Belediyespor'da oynadı.

Aras Kargo, dış transferde daha önce ABD'li smaçör MacKenzie May ve orta oyuncu Bengisu Aygün'le anlaşmıştı. Kırmızı-beyazlılar geçen sezonki kadrodan Sude Taşbaş, İrem Çor, Ann Kalandadze, Martha Anthouli, Ana Karina Olaya, Defne Başyolcu ve Hazal Selin Uygur ile yola devam ediyor.