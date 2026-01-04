Çeşme Belediyespor deplasmanda 5 golle mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Çeşme Belediyespor deplasmanda 5 golle mağlup

04.01.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı lider Balçova Termalspor'a 5-0 yenildi. Balçova, maçtaki gollerle farkı açarak önemli bir galibiyet elde etti.

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 14. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı lig lideri Balçova Termalspor'a 5-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Fatih Kömür'ün golüyle öne geçti. Balçova Termalspor, 33. dakikada Kaan Akman ve 38. dakikada Mehmet Enes Öztürk'ün kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Balçova Termalspor, 51. dakikada Mehmet İncebacak ve 78. dakikada Fatih Kaya'nın golleriyle farkı açarak sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Çeşme Belediyespor, ligde 14 puanla 6. sırada yer aldı. Çeşme temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında 11 Ocak Pazar günü Güzelbahçe FSK'yı konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Balçova, Futbol, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor deplasmanda 5 golle mağlup - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:35:24. #7.11#
SON DAKİKA: Çeşme Belediyespor deplasmanda 5 golle mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.