Çeşme Belediyespor deplasmanda 5 golle mağlup

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 14. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı lig lideri Balçova Termalspor'a 5-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Fatih Kömür'ün golüyle öne geçti. Balçova Termalspor, 33. dakikada Kaan Akman ve 38. dakikada Mehmet Enes Öztürk'ün kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Balçova Termalspor, 51. dakikada Mehmet İncebacak ve 78. dakikada Fatih Kaya'nın golleriyle farkı açarak sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Çeşme Belediyespor, ligde 14 puanla 6. sırada yer aldı. Çeşme temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında 11 Ocak Pazar günü Güzelbahçe FSK'yı konuk edecek. - İZMİR