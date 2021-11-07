Çeşme Belediyespor'dan talihsiz başlangıç

Çeşme Belediyespor, 2021-2022 sezonunun ilk maçında kendi sahasında konuk ettiği Güzelbahçe Belediyespor'a 1-0 yenildi.

Yaptığı iç ve dış transferlerle güçlü bir takım kuran ve şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Çeşme Belediyespor, talihsiz bir başlangıç yaparak ilk maçını 1-0 kaybetti. Maçın ilk dakikalarından itibaren her iki takımında kontrollü oynarken, Çeşme Belediyespor yaptığı ataklardan gol çıkaramadı. Güzelbahçe Belediyespor ise ilk yarının son dakikalarında yaptığı atağını gole çevirmeyi başararak ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Çeşme Belediyespor, arka arkaya yaptığı ataklarda golü bulamadı. 1-0 üstünlüğü korumak isteyen Güzelbahçe Belediyespor, savunmaya geçerek gol yollarını kapattı. Maçın son dakikalarında baskıyı artıran Çeşme Belediyespor, aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

"Acı bir ders oldu"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Gültekin, "Sezonun ilk maçında bütün hazırlıklarımızı yapmamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. 40 yıldır bulunduğum kulüpte, başkanlığımın ilk resmi maçında, iyi oynamamıza ve birkaç pozisyon bulmamıza rağmen maalesef kaybettik ama takıma inancımız tam. İyi bir ekibiz. Teknik heyetimizle, yönetim kurulumuzla, sporcularımızla, taraftarlarımızla iyi bir bütünlük sağladık ama futbolda yenilmek de var. Sporcu kardeşlerimiz üzgün. Bazı futbolcu kardeşlerimiz üzüntüden gözyaşı döktü. Futbolda bunlar olağan şeyler. Sonuçta hayat devam ediyor. Her şey Çeşme Belediyespor için. Önümüzdeki hafta pazar günü Yelki'ye gideceğiz. İlk maçtaki puan kaybını Yelki'de telafi etmeye çalışacağız. İlk maçta mağlubiyet almak, hedefi şampiyonluk olan bir takıma acı bir ders oluyor. Bugünkü oyunumuzdan genel anlamda memnunuz ama son vuruşlarda etkili olamadık. Önümüzdeki hafta Yelki'den galibiyetle dönerek şampiyonluk hedefimize ilerleyeceğiz. Çeşme Belediyespor'u layık olduğu hedefe elbirliğiyle ulaştıracağız" diye konuştu. - İZMİR