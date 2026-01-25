Çeşme Belediyespor'dan 90+9'da hayati galibiyet: Ligde kalmayı garantiledi - Son Dakika
Çeşme Belediyespor'dan 90+9'da hayati galibiyet: Ligde kalmayı garantiledi

25.01.2026 20:02  Güncelleme: 20:10
İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda Çeşme Belediyespor, sahasında Güzelbahçe Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi. Uzatma dakikalarında gelen golle maçı kazanan Çeşme, puanını 20'ye çıkararak 6. sırada yer aldı.

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 17. haftasında Çeşme Belediyespor, sahasında Güzelbahçe Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Ligin kritik haftalarına girilirken büyük önem taşıyan karşılaşmaya etkili başlayan Çeşme temsilcisi, 15. dakikada Batuhan Çoban'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıya da kontrollü başlayan Çeşme Belediyespor, 50. dakikada Mehmet Yiğit Ercan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golün ardından Güzelbahçe Belediyespor yedek kulübesinde tansiyon yükselirken, Teknik Direktör Hakan Koldaş ile yardımcısı Hüsnü Ekim kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Maçın son bölümünde konuk ekip oyuna ağırlığını koydu. Güzelbahçe Belediyespor, 80. dakikada Diyar Eşin ve 87. dakikada Koray Şengül'ün attığı gollerle skoru 2-2'ye getirerek umutlandı.

Ancak karşılaşmanın son sözü uzatma dakikalarında söylendi. Çeşme Belediyespor, 90+9. dakikada Turan Esmer'in attığı golle yeniden öne geçti. Gol sevincinde formasını çıkardığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Turan Esmer oyun dışı kalsa da, bu gol Çeşme ekibine üç puanı getirdi.

Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Çeşme Belediyespor, sahadan 3-2 galip ayrılarak ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

Bu galibiyetle puanını 20'ye yükselten Çeşme Belediyespor, lig sıralamasında 6. sıraya yerleşti. Özderespor 17 puanla 7. sırada yer alırken, düşme hattındaki Yelkispor 16 puanla alt sıralarda bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan Gümüldürspor ise ligden çekildiği için düşmesi kesinleşen takım oldu.

Çeşme Belediyespor, ligin son haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda yerel derbi maçında İmren Alaçatıspor ile karşı karşıya gelecek. Güvenlik önlemleri nedeniyle Çeşme Belediyespor taraftarlarının maça alınmayacağı karşılaşmada, İmren Alaçatıspor taraftarları ücretsiz biletlerini kulüp binasından kayıt yaptırarak temin edebilecek. Mücadelede seyirci sayısı bin kişiyle sınırlandırıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güzelbahçe, Futbol, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika


