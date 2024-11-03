Çeşme Belediyespor, Ortaca Belediyespor ile 1-1 Beraber Kaldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 6. maçında konuk ettiği Ortaca Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden ve ligin 5. maçında Denizli Sarayköyspor'u deplasmanda 4-1 yenerek talihsizliğe son vererek ilk 3 puanını alan Çeşme Belediyespor, ligin 6. maçında konuk ettiği Ortaca Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak puanını 4'e çıkardı.

Maçın ilk yarısındaki tek gol, 40. dakikada, Ortaca Belediyespor futbolcusu Mehmet Gülmez'in ayağından geldi.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 57. dakikada Furkan Başkal'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. Golün ardından rakip kalede baskısını artıran Çeşme Belediyespor, son saniyelere kadar ataklarını sürdürse de galibiyet golünü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Çeşme Belediyespor, 10 Kasım Pazar günü karşılaşması gerektiği Didim Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılarak 3 puanı hanesine yazdıracak. - İZMİR