Çeşme Belediyespor, Ortaca Belediyespor ile 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, Ortaca Belediyespor ile 1-1 Beraber Kaldı

Çeşme Belediyespor, Ortaca Belediyespor ile 1-1 Beraber Kaldı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, konuk ettiği Ortaca Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak puanını 4'e çıkardı. Maçtaki goller 40. dakikada Ortaca Belediyespor'dan Mehmet Gülmez ve 57. dakikada Çeşme Belediyespor'dan Furkan Başkal tarafından atıldı.

03.11.2024 20:18  Güncelleme: 20:20
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 6. maçında konuk ettiği Ortaca Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden ve ligin 5. maçında Denizli Sarayköyspor'u deplasmanda 4-1 yenerek talihsizliğe son vererek ilk 3 puanını alan Çeşme Belediyespor, ligin 6. maçında konuk ettiği Ortaca Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak puanını 4'e çıkardı.

Maçın ilk yarısındaki tek gol, 40. dakikada, Ortaca Belediyespor futbolcusu Mehmet Gülmez'in ayağından geldi.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 57. dakikada Furkan Başkal'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. Golün ardından rakip kalede baskısını artıran Çeşme Belediyespor, son saniyelere kadar ataklarını sürdürse de galibiyet golünü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Çeşme Belediyespor, 10 Kasım Pazar günü karşılaşması gerektiği Didim Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılarak 3 puanı hanesine yazdıracak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mehmet Gülmez, 3-sayfa, Futbol, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor, Ortaca Belediyespor ile 1-1 Beraber Kaldı - Son Dakika

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