Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Gören: "Efsanelik zor zamanlarda başlar"

Çeşme Belediye spor Teknik Direktörü İbrahim Gören, hafta sonunda sahasında Güzelbahçe FK'ya 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Gören, alınan sonuca rağmen takımının ortaya koyduğu mücadele ve karakterden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bir kulübün adını anmak kolaydır, iyi zamanlarda konuşmak daha da kolaydır. Asıl duruş zor zamanlarda ortaya konur, efsanelik de burada başlar" dedi.

Ligde ikinci sırada yer alan Güzelbahçe FK ile oynadıkları karşılaşmaya sıralamaya bakmaksızın çıktıklarını belirten Gören, "Maça, lig sıralamasına bakmadan kendi oyunumuzu oynamak ve mücadele etmek için çıktık. İlk yarı 0-2 sona erdi. Kalemize gelen toplar gol oldu ama oyun ve mücadeleden hiç kopmadık" dedi.

İkinci yarıya risk alarak başladıklarını ifade eden Gören, "15–20 dakika boyunca rakip sahada baskı kurduk, net pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Bu bölümden sonra gelen golle skor 0-3 oldu. Buna rağmen oyuncularım Çeşme Belediyespor armasının kıymetinden bir an bile vazgeçmedi" diye konuştu.

Skoru 2-3'e kadar getirdiklerini ve son dakikalara umutla girdiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Son 3 dakikada gelen kırmızı kart planlarımızı bozdu ve maçı 10 kişi tamamladık. Buna rağmen son ana kadar ataklarımız ve pozisyonlarımız vardı" ifadelerini kullandı.

Takımının mücadelesine özel bir parantez açan Gören, "Oyuncularımın mücadelesi, karakteri ve formaya bağlılığı benim için çok değerli. Maçta ve maç öncesinde bizi yalnız bırakmayan Çeşme halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklamasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı veren Gören, şu ifadeleri kullandı: "Bir kulübün adını anmak kolaydır, iyi zamanlarda konuşmak daha da kolaydır. Asıl duruş zor zamanlarda ortaya konur, efsanelik de burada başlar. Çoğunluğu Çeşme Belediyespor spor okullarından yetişen bu takımın yanında olmak, bu armaya zor zamanlarda sahip çıkmak efsaneliktir. Eğer sevgimiz gerçekten Çeşme ise, Çeşme ismini taşıyan bu kulübün yanında durmak hepimizin sorumluluğudur. Bu arma, bu şehir ve bu takım; zor günde birlik olunduğunda anlamlıdır."