Çeşme Motosurf Şampiyonası Başladı

Çeşme Şifne'de düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk etap yarışlarının ilk günü tamamlandı.
Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve yağışa rağmen yarışçılar Çeşme'nin serin sularına açılan sporcular kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren hava muhalefeti nedeniyle Master Erkekler ve Master Kadınlar kategorilerinin 3. yarışları yarına ertelendi. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, ABD, Kıbrıs, Rusya, Slovakya, Avusturya, Almanya, Belçika, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, İsveç, İsrail, Polonya, Şili, Makao ve Kuveyt'in de aralarında bulunduğu 20 ülkeden sporcular yarışlarda yer alıyor. Toplam 93 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 16 Türk sporcu Türk bayrağını temsil ediyor. Master Kadınlar sınıfının ilk etap yarışında Türk sporcu Bihan Koyuncu üçüncü oldu.
İlk gün etap yarışlarında birinci olan sporcular şöyle:
Heat 1 Master Kadınlar: Eunjin Lee
Heat 1 Grup A Elite Kadınlar: Birinci Matoukov Elika,
Heat 1 Grup B Elite Kadın: Birinci Zuborova Michaela Sara
Heat 1 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova
Heat 1 Genç Erkekler: Stanislav Kohoud
Heat 1 Master Erkekler Grup A: Kim Down,
Heat 1 Master Erkekler Grup B: Janora Arkadiusz
Heat 1 Elite Erkekler: Novotn Maty,
Heat 1 Stock Class Grup A: Adam Kolar
Heat 1 Stock Class Grup B: Adam Janosek
Heat 2 Genç Kızlar: Ellen Burdova
Heat 2 Genç Erkekler: Maxmillian Hruska
Heat 2 Elite Woman Grup A: Matoukov Elika,
Heat 2 Elite Woman Grup B: Sara Zuborova
Heat 2 Master Erkekler Grup A: Kim Down
Heat 2 Master Erkekler Grup B: David Pozdnik
Heat 2 Master Kadınlar: Lee Eunjin,
Heat 2 Elit Erkekler: Matyas Novotny
Heat 2 Stock Class Grup A: Adam Kolar
Heat 2 Stock Class Grup B: Adam Janosek
Heat 3 Elite Kadınlar Grup A: Eliska Matuskova
Heat 3 Elite Kadınlar Grup B: Sara Zuborova
Heat 3 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova
Heat 3 Genç Erkekler: Stanıslav Kohout
Heat 3 Elite Erkekler: Matyas Novatny
Heat 3 Stock Class Grup A: Down Kim
Heat 3 Stock Class Grup B: Adam Janosek - İSTANBUL
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