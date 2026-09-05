Çeşme'nin iki takımı Süper Amatör Lig'de 17 Ekim'de yeni sezon mücadelesine başlayacak

İzmir Süper Amatör Lig'de 2026-2027 sezonu 17 Ekim'de başlayacak. Yeni sezonda Çeşme'yi yine Çeşme Belediyespor ile İmren Alaçatıspor temsil edecek. Geçtiğimiz sezon aynı grupta mücadele eden iki Çeşme ekibi, yeni sezonda daha üst sıraları hedeflerken, TFF'nin Süper Amatör Lig için getirdiği genç futbolcu oynatma zorunluluğu da takımların kadro planlamasında belirleyici olacak.

İzmir amatör futbolunda 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Süper Amatör Lig karşılaşmalarının 17 Ekim Cumartesi günü başlamasıyla birlikte Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor da yeni sezon mücadelesine çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 7 Ağustos'ta amatör liglerde uygulanacak yaş ve kontenjan esaslarını açıklarken, 26 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında da 2026-2027 Yerel Amatör Ligler Statüsü'nü kabul etti.

Geçen sezon Çeşme'nin iki takımı aynı gruptaydı

Çeşme Belediyespor ile Alaçatıspor, 2025-2026 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda birlikte mücadele etmişti. Sezon başında oluşturulan grupta iki Çeşme temsilcisinin yanı sıra Balçova Belediye Termal, Güzelbahçe Belediyespor, Güzelbahçe FK, Yelkispor, Seferihisarspor ve Özderespor gibi takımlar da yer almıştı. Geride kalan sezonda Alaçatıspor, 16 maç sonunda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puan toplayarak grubunu 4. sırada tamamladı. Çeşme Belediyespor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 21 puana ulaştı ve sezonu 5. sırada bitirdi.

İki Çeşme ekibi arasında sezon içinde oynanan karşılaşmalar da ilçede futbolseverlerden yoğun ilgi görmüştü.

Yeni sezonda genç oyuncu zorunluluğu

2026-2027 sezonunda Süper Amatör Lig takımlarını önemli bir kadro düzenlemesi de bekliyor. TFF tarafından açıklanan kurallara göre Süper Amatör Lig'de 2011 ve öncesinde doğan futbolcular forma giyebilecek. Takımların müsabaka isim listesine 2006 ve daha sonra doğmuş en az 5 futbolcu yazması gerekecek. Bu futbolculardan en az 3'ünün ilk 11'de başlaması ve ilk 45 dakika sahada kalması zorunlu olacak. 2012 ve daha sonra doğan futbolcular ise Süper Amatör Lig karşılaşmalarında oynatılamayacak. Ayrıca ligde yabancı uyruklu futbolcuya izin verilmeyecek.

Yeni uygulamanın, Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor başta olmak üzere ligdeki kulüplerin genç futbolculara daha fazla şans vermesini sağlaması bekleniyor.

Çeşme Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Çeşme Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdürürken kulübe destek sağlamak amacıyla 26 Ağustos'ta Tekke Restoran'da dayanışma yemeği düzenledi. Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, yönetim, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı gecede yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Süper Amatör Lig'de yeni sezonda daha iddialı bir performans ortaya koymayı hedefleyen Çeşme Belediyespor'da, 17 Ekim'de başlayacak lig öncesindeki hazırlık süreci, 7 Eylül tarihinde başlayacak antrenmanlarla devam edecek.

Alaçatıspor, Bülent Öztürk ile devam ediyor

Alaçatıspor da yeni sezon planlamasına erken başlayan ekiplerden oldu. Alaçatı temsilcisi, geçtiğimiz temmuz ayında teknik direktör Bülent Öztürk ile yeniden anlaşarak 2026-2027 sezonunda da deneyimli teknik adamla yola devam etme kararı aldı. Kulüp yönetimi, Öztürk'ün takımı ve camiayı yakından tanımasının yeni sezon hedefleri açısından önemli bir avantaj olacağı görüşünü dile getirmişti. Alaçatıspor açısından yeni sezonun bir başka önemi de kulübün 100. kuruluş yıl dönümüne bir sezon kala oynanacak olması.

Alaçatıspor da 7 Eylül Pazartesi günü yeni sezonun ilk antrenmanına çıkacak.

Gözler grup ve fikstürde

17 Ekim'de başlayacak Süper Amatör Lig öncesinde gözler şimdi 2026-2027 sezonu gruplarının ve fikstürünün netleşmesine çevrildi. Grup dağılımının belirlenmesiyle Çeşme Belediyespor ile Alaçatıspor'un yeni sezonda yeniden aynı grupta yer alıp almayacağı ve Çeşme derbisinin bir kez daha yaşanıp yaşanmayacağı da belli olacak. Çeşme'nin iki köklü temsilcisi, yaklaşık bir buçuk aylık hazırlık döneminin ardından 17 Ekim'de başlayacak lig maratonunda ilçeyi Süper Amatör Lig'de temsil edecek.