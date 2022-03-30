Çetin: "Sultanlar Ligi'ni istiyoruz" - Son Dakika

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi Playoff Final Four karşılaşmaları 1 Nisan'da başlıyor. Çukurova Belediyesi Başkanı ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, "Sultanlar Ligi'ni istiyoruz. Adana'yı güzel günler bekliyor" dedi.

Adana'dan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Gaziantep'ten Adam Voleybol Spor Kulübü, İzmir'den Karşıyaka Spor Kulübü ve Ankara'dan İlbank Spor Kulübü takımları Sultanlar Ligi için mücadele edecek. 4 takımdan ikisinin ipi göğüsleyeceği karşılaşmalar Bursa'da oynanacak.

Ligin başından bu yana Sultanlar Ligi için mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin yarı final maçlarında takımı hiç yalnız bırakmayarak destek verdi. Final maçlarında da Bursa'da Sultanlar Ligi için destek vereceğini ve takımın her zaman yanında olacağını belirten Çetin, "Kazana kazana bugünlere geldik. Ligi iyi bir yerde bitirdikten sonra play-off yarı final maçlarını da lider bitirdik ve Final Four'a kaldık. 3 takımın çıkacağı maçlar sonunda 2 takım ipi göğüsleyecek biri biz olmak istiyoruz. Başından beri söylüyorum. Bu takım şampiyon olacak. Kadın voleybolun önemini dönem dönem anlatıyorum burada da tekrar edeyim. Son zamanlarda özellikle Atatürkçü duruşun simgesi haline geldi kadın voleybol takımları. Milli takımımızın ulusal alanlarda yaptığı başarılar, Sultanlar Ligi'nde yer alan takımların Dünya ve Avrupa Şampiyonu olmaları, dünyanın en iyi liginin Türkiye'de olduğunu gösteriyor. Adana'yı güzel günler bekliyor. Adana Demispor Süper Lig de, Adanaspor'da inşallah ilerde çıkacak. Adana İdman Yurdu kadın futbolunda bizi başarıyla temsil ediyor. Biz voleybolda, hentbolda Seyhan Belediyespor erkek takımı ve Adasokağı kadın hentbol takımları play-off oynayacak hepsine başarılar diliyorum" dedi. - ADANA