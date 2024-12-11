Ceyhun Gülselam Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Spor

Ceyhun Gülselam Ameliyat Oldu

Ceyhun Gülselam Ameliyat Oldu

Altay, İnegölspor maçında sakatlanan Ceyhun Gülselam'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

11.12.2024 10:29
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Altay, İnegölspor müsabakasında ön çapraz bağları kopan Ceyhun Gülselam'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 14. haftada oynanan İnegölspor karşılaşmasında ön çapraz bağları kopan Ceyhun Gülselam'ın ameliyat olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "30.11.2024 tarihinde oynanan Altay-İnegölspor müsabakasında talihsiz bir sakatlık yaşayan futbolcumuz Ceyhun Gülselam başarılı operasyon geçirdi. Ceyhun Gülselam'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve en kısa sürede yeşil sahalara dönmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

36 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 2 gol kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ceyhun Gülselam Ameliyat Oldu - Son Dakika

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