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Ceyhun Kazancı: Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil - Son Dakika

Ceyhun Kazancı: Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil

21.09.2021 22:59
Ceyhun Kazancı: Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil, System.String[]

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Bu takım, kadro ve birlik anlamında bu ligin çok üzerinde.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Bu takım, kadro ve birlik anlamında bu ligin çok üzerinde. Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil. Herkesin içi müsterih olsun. Biz puan kaybı olarak bakıyoruz. Ancak kimse de olan şeyleri görmüyoruz sanmasın" dedi.Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yoğun geçen bir fikstürde bu tip puan kayıplarının olabileceğini söyleyen Kazancı, "Bu bir puan kaybıdır. 3-0'dan olması bizleri üzdü ancak yoğun maratonda bu tarz puan kayıplarını bekleyebiliriz. Bunlar anlaşılabilir puan kayıplarıdır. 3 gün sonra başka bir maçımız var. Bu maçın 3-0'dan 3-3 olmasına takılmadan önümüzdeki maça hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu."BALOTELLI KONUSUNU ÇOK FAZLA İZAH ETMEYE GEREK YOK"Karşılaşmada skoru 3-2'ye getiren Balotelli'nin attığı golden sonra Beşiktaş kulübesine yaptığı hareket ile ilgili olarak ise Kazancı, "Balotelli konusunu çok da fazla izah etmeye gerek yok. Çok net bir şekilde görüldü. Tutarsız tahriklere kapılmamak lazım. Çok net bir şekilde golden sonra bizim kulübemize, hocamıza hem de maçtan sonra jestlerine devam etti. Sakin olmamız lazım. Bu takım, kadro ve birlik anlamında bu ligin çok üzerinde. Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil. Herkesin içi müsterih olsun. Biz puan kaybı olarak bakıyoruz. Ancak kimse de olan şeyleri görmüyoruz sanmasın" ifadelerini kullandı."GELEN BÜTÜN YORUMLAR, POZİSYONUN FAUL OLDUĞU ŞEKLİNDE"

Beşiktaş'ın yediği 3'üncü golde bir faul olduğuna değinen Kazancı, sakin kalmaları gerektiğinin altını çizdi. Kazancı, "Maç içerisinde hakemin birçok tartışmalı kararı var. Maç sonunda da karşılaşma 5 dakika uzadı ancak golü 90+7'nci dakikada yedik. 1 tane oyuncu değişikliği ve kısa bir sakatlık var. Ne oldu? 90+5'inci dakikadan sonra 2 taç, 1 korner, bitmek bilmeyen bir maç... Bizim kulübemizin jestlerinden de anlamışsınızdır. Son golü televizyondan izleme fırsatım oldu, teknik ekibimizle tekrardan değerlendirme şansımız olmadı. Gelen bütün yorumlar, pozisyonun faul olduğu şeklinde. VAR'dan dönmemesi bizi şaşırttı. Santrası bile olmayan, tartışmalı bir gol ile puan kaybı oldu. Yine söylüyorum, bunları tartışalım ama takılı kalmayalım. 2 puan kaybettik ama üzücü olan tarafı hem faul kokan bir pozisyonla hem de maçın bitmesinden bir buçuk dakika sonra bu golü yememiz oldu. Çok sakiniz şu anda, kimse kafasını yormasın. Bu takım bu ligin çok üzerinde" diyerek sözlerini noktaladı.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ceyhun Kazancı: Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ceyhun Kazancı: Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil - Son Dakika
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