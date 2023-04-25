Ceza üstüne ceza yediler! UEFA'dan İtalyan devine büyük ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor - Son Dakika
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Ceza üstüne ceza yediler! UEFA'dan İtalyan devine büyük ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor

25.04.2023 17:59
Ceza üstüne ceza yediler! UEFA'dan İtalyan devine büyük ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor

UEFA, Finansal Fair Play kurallarına riayet etmediği için 15 puanını sildiği ve daha sonra puanları geri iade ettiği İtalyan takımı Juventus'u şimdi de Avrupa kupalarından men etmek için harekete geçti.

Bir sonraki duruşmaya kadar silinen 15 puanını geri alan İtalyan devi Juventus'a UEFA tarafından yeni bir yaptırım daha uygulanabilir.

15 PUAN İADE EDİLDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Juventus'un FFP kurallarına uymadığı için UEFA tarafından yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi. İtalyan basını, Torino yönetiminin denetçilere, hissedarlara ve UEFA'ya yanlış bilançolar ilettiğini öne sürdü. Bu sebeple Serie A'da 15 puan silme cezası alan Juventus'un bir sonraki duruşmaya kadar bu puanları iade edilmişti.

Darbe üstüne darbe yiyorlar! UEFA'dan dünya devine ağır ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor

AVRUPA'DAN MEN EDİLEBİLİRLER

İtalyan spor mahkemesi, bu olayı Temmuz ayının sonuna kadar karara bağlamazsa Torino ekibinin kaderini UEFA komitesi belirleyecek. Siyah-beyazlıların FFP kurallarını çiğnediği sonucuna varılırsa, kulüp UEFA mülakatlarının hepsinden men edilecek.

Darbe üstüne darbe yiyorlar! UEFA'dan dünya devine ağır ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor

NE OLMUŞTU?

İtalyan devi Juventus, UEFA'ya yanlış bilançolar ilettiği gerekçesiyle Serie A'da 15 puan silme cezası almıştı. Ardından siyah-beyazlıların geçtiğimiz günlerde bir sonraki duruşmaya kadar 15 puanı iade edilmişti.

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Darbe üstüne darbe yiyorlar! UEFA'dan dünya devine ağır ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor Darbe üstüne darbe yiyorlar! UEFA'dan dünya devine ağır ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor

La Gazzetta dello Sport, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ceza üstüne ceza yediler! UEFA'dan İtalyan devine büyük ceza: Avrupa kupalarından men ediliyor - Son Dakika


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