Cezayir 2026 Dünya Kupası'na Katılıyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kuzey Afrika'yı temsil edecek takımlardan Cezayir, tarihinde 5. kez bu büyük organizasyonda yer alacak.

J Grubu'nda Arjantin, Avusturya ve Ürdün'le yer alan Cezayir'in kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Samsunspor'un eski teknik direktörlerinden Vladimir Petkovic'in çalıştırdığı Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemelerinde grubunu ilk sırada bitirerek 2014'teki turnuvadan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Grubunda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1'er yenilgi ve beraberlik alan Cezayir, 25 puanla 2026'ya adını yazdırdı.

10 maçlık grupta 24 gol atıp 8 gol yiyen Cezayir Milli Takımı grup maçlarında şu sonuçları aldı:

Cezayir-Somali: 3-1

Mozambik-Cezayir: 0-2

Cezayir-Gine: 1-2

Uganda-Cezayir: 1-2

Botswana-Cezayir: 1-3

Cezayir-Mozambik: 5-1

Cezayir-Botswana: 3-1

Gine-Cezayir: 0-0

Somali-Cezayir: 0-3

Cezayir-Uganda: 2-1

Takım O G B M A Y Av. Puan 1 Cezayir 10 8 1 1 24 8 +16 25 2 Uganda 10 6 0 4 14 9 +5 18 3 Mozambik 10 6 0 4 14 17 -3 18 4 Gine 10 4 3 3 11 8 +3 15 5 Botsvana 10 3 1 6 12 16 -4 10 6 Somali 10 0 1 9 3 20 -17 1 Öne çıkan oyuncuları Cezayir Milli Takımı'nda Avrupa futbolunda üst düzey takımlarda tecrübe kazanmış önemli isimler bulunuyor. Manchester City ile çeşitli kupalar kazandıktan sonra Al-Ahli'nin yolunu tutan Riyad Mahrez'in yanı sıra City'de futbol hayatına devam eden sol bek Rayan Ait Nouri, Borussia Dortmund'un savunmacılarından Ramy Bensebaini, Wolfsburg'ta forma giyen Mohamed Amoura'nın yanı sıra Avrupa'da önemli kulüplerde oynayan Ismael Bennacer, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa takımlarının önemli oyuncuları olarak dikkati çekiyor. Cezayir'in Dünya Kupası geçmişi İlk Dünya Kupası heyecanını 1982 İspanya'da yaşayan Cezayir, daha önce 4 kez turnuvaya katıldı. 2014 Brezilya'da son 16 turuna kalarak Dünya Kupası'ndaki en büyük performansına imza atan Kuzey Afrika ekibi, geride kalan 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. "Çöl Tilkileri" attığı 13 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü. Afrika temsilcisinin Dünya kupaları geçmişi şöyle: 1982 - Grup aşaması 1986 - Grup aşaması 2010 - Grup aşaması 2014 - Son 16 Dünya Kupası kadrosu Kaleciler: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais), Abdelatif Ramdane (CS Constantine) Savunma: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star FC), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aissa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger), Mohamed Amine Tougai (ES Tunis) Orta saha: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente) Forvet: Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Riyad Mahrez (Al-Ahli) Maç takvimi Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle: 17 Haziran (TSİ 04.00): Arjantin-Cezayir (Kansas City Stadyumu) 23 Haziran (TSİ 06.00): Ürdün - Cezayir - San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu 28 Haziran (TSİ 05.00): Cezayir-Avusturya (Kansas City Stadyumu)

Kaynak: AA