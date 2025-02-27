Cham: Kupa Hedefimiz - Son Dakika
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Cham: Kupa Hedefimiz

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Genç oyuncu Muhammed Cham, Türkiye Kupası'nın Trabzonspor için önemli bir hedef olduğunu belirtti.

27.02.2025 01:20
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- Muhammed Cham: "Kupa bizim adımıza önemli bir hedef"

TRABZON - Trabzonspor'un genç oyuncusu Muhammed Cham kupanın kendileri için önemli bir hedef olduğunu söyledi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Papara Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı ve sahadan 5-2 galip ayrıldı. Mücadele sonrası takımın gol atan isimlerinden olan Cham takımla gurur duyduğunu belirterek, "Öncelikle takımımla gurur duyuyorum. Gayet iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum kendi adımıza. Bir çok gol attık, bir çok da pozisyon bulduk aslında. Bugün yediğimiz 2 gol belki bizimle ilgili olumsuz taraflarından bir tanesiydi. Keşke o golleri yemeseydik. Ama çok iyi bir kadromuz var, çok iyi bir oyuncu grubumuz var, dolayısıyla herkes, her gün, her antrenmanda en iyi performansını göstermeye çalışıyor. Bu da takımımızın işine yarıyor. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Belki de olmamız gereken yerde değiliz. Ancak Türkiye Kupası farklı bir turnuva, dolayısıyla kupadaki hedefimiz de kupayı kazanabilmek. Çünkü bu kupanın sonunda Avrupa'da mücadele etmek, kendimizi gösterebilme şansımız var. Dolayısıyla ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Kupa bizim adımıza önemli bir hedef. Öğrenecek çok şeyim var. Buraya geliş hikayem değişikti. Kulüp çok istedi, ben de çok istedim. Taraftarın sevgisini hep hissettim. Elimden geleni vermeye çalışıyorum. Daha iyisini yapmak için hocalarımızla konuşuyorum. Her zaman en iyi versiyonumu geliştirmeye çalışıyorum. Bunu yapmaya çalışıyor ve takımıma yardım etmeye çalışıyorum her gün. Biz aynı takım ve aynı oyuncularız. İçeride farklı, dışarıda farklıyız. Bizim adımıza dış ya da iç saha hiçbir şeyi değiştirmemeli. Elbette iç sahada taraftar desteği ile bir adım öndeyiz ama bu performansı dış sahada da yansıtabilmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHA

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