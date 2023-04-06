Chealsea, takımın başına Frank Lampard'ı getirdi - Son Dakika
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Chealsea, takımın başına Frank Lampard'ı getirdi

06.04.2023 16:57

Chelsea'de Graham Potter ile sözleşmesini fesh ederken, takımın başına Frank Lampard'ı getirdiğini duyurdu. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan deneyimli teknik adam, 2019-2021 yılları arasında da İngiliz devini çalıştırmıştı.

Premier Lig'de 11. sırada bulunan Chelsea'de sezon başında takımı devralan teknik direktör Graham Potter ile yollar ayrıldı. İngiliz ekibinin yeni hocası ise tanıdık bir isim oldu.

LAMPARD YENİDEN CHELSEA'DE

Chelsea, Graham Potter'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Frank Lampard'ı getirdi. İngiliz hoca, 2019-2021 yılları arasında da Chelsea'yi çalıştırmış ancak başarısız olduğu için görevden alınmıştı.

SÜPER KUPA'YI KAÇIRMIŞTI

2019-2021 yılları arasında Chelsea'nin başında 84 maça çıkan Frank Lampard, 1.73 puan ortalaması tutturmuştu. Lampard yönetimindeki Chelsea, UEFA Süper Kupası'nı İstanbul'da penaltılarla Liverpool'a kaybetmişti.

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