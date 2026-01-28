Chelsea\'de Raheem Sterling\'in sözleşmesi feshedildi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen İngiliz sol kanat oyuncusu Raheem Sterling'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

STERLING İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 3,5 sezon boyunca takımın formasını giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi. Deneyimli oyuncu, Londra ekibine veda etti.

56 MİLYONA TRANSER EDİLMİŞTİ

Daha önce Premier Lig'de Liverpool, Manchester City ve Arsenal'de de oynayan tecrübeli futbolcu, 2022'de 56 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu. 31 yaşındaki İngiliz yıldız Sterling, Chelsea kariyerinde 81 maça çıktı ve 19 gol kaydetti.