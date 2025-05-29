Chelsea, UEFA Konferans Ligi Şampiyonu

Stat: Wroclaw

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Real Betis: Adrian, Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (Dk. 46 Perraud), Fornals (Dk. 85 Altimira), Isco, Cardoso (Dk. 85 Celso), Antony, Bakambu (Dk. 72 Ruibal), Ezzalzouli (Dk. 53 Jesus Rodriguez)

Chelsea: Jorgensen, Gusto (Dk. 46 James), Chalobah, Badiashile (Dk. 61 Colwill), Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Neto (Dk. 61 Sancho), Palmer (Dk. 87 Guiu), Jackson (Dk. 80 Dewsbury-Hall)

Goller: Dk. 9 Ezzalzouli (Real Betis), Dk. 65 Fernandez, Dk. 70 Jackson, Dk. 83 Sancho, Dk. 90+1 Caicedo (Chelsea)

Sarı kartlar: Dk. 55 Badiashile, Dk. 79 Palmer, Dk. 85 Sancho (Chelsea), Dk. 88 Antony, Dk. 90+5 Perraud (Real Betis)

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis'i 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu.

57. dakikada soldan kazanılan korner atışında Neto, ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın sektirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan James'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda Natan, son anda araya girerek topu kornere yolladı.

65. dakikada Chelsea beraberliği yakaladı. Orta sahada topla buluşan Palmer, meşin yuvarlağı sağ kanada taşıyıp kale sahası içine ortaladı. İki savunma oyuncusu arasından yükselen Fernandez, yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu köşeden filelere yolladı: 1-1.

70. dakikada Chelsea öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Palmer, Jesus Rodriguez'den sıyrılıp kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jackson, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.

83. dakikada Chelsea farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dewsbury-Hall, soldan ceza sahasına giren Sancho'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, Sabaly'den sıyrılıp çaprazdan çok sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

90+1. dakikada Chelsea bir gol daha attı. Sol kanatta topla buluşan Fernandez, atağa katılan Caicedo'ya pasını aktardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan bu futbolcu, sert bir vuruşla topu filelere attı: 1-4.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.