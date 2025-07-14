Chelsea, UEFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avustralyalı hakem Alireza Faghani'nin yönettiği mücadelenin 22. dakikasında Cole Palmer perdeyi açan isim oldu ve Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada tekrar sahneye çıkan Cole Palmer skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 43. dakikada Joao Pedro'nun golüyle İngiliz ekibi soyunma odasına 3-0 önde girdi. PSG, 85. dakikada Joao Neves'in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamlarken, maç Chelsea'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla İngiliz ekibi kupayı müzesine götürdü.

Chelsea'nin ikinci kupa sevinci

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea, 2021 yılında oynadığı finalde Palmeiras'ı uzatmalarda 2-1 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü. Bu akşam da PSG'yi finalde mağlup eden İngiliz ekibi ikinci kez kupa sevinci yaşadı.

Öte yandan Kulüpler Dünya Kupası'nda bugüne kadar 12 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Turnuvanın en başarılı takımı, kupayı 5 kez kazanan Real Madrid olurken, Barcelona 3, Chelsea, Bayern Münih ile Corinthians 2'şer, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Milan, Inter, Sao Paulo ile Internacional 1'er defa şampiyonluk yaşadı. - İSTANBUL