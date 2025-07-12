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Chelsea ve PSG Finalde Kapışıyor

Chelsea ve PSG Finalde Kapışıyor
12.07.2025 11:27
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalinde yarın İngiliz takımı Chelsea ile Fransız ekibi Paris Saint Germain mücadele edecek.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanacak. Chalsea ile Paris Saint-Germain yarın TSİ 22.00'de MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Avustralyalı hakem Alireza Faghani yönetecek. Faghani'nin yardımcılıklarını Anton Shchetinin ile Ashley Beecham yapacak. VAR'da ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak.

İki takımın final yolu

Chelsea, turnuvada Los Angeles FC, Flamengo ve ES Tunis ile birlikte D Grubu'nda yer aldı. İngiliz ekibi, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 6 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Maviler, son 16 turunda Benfica'yı uzatmalarda 4-1, çeyrek finalde Palmeiras'ı 2-1 ve yarı finalde de Fluminense'yi 2-0'lık skorla mağlup etti ve finale yükseldi.

Paris Saint-Germain ise B Grubu'nda Atletico Madrid, Botafogo ve Seattle Sounders ile mücadele etti ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla lider olarak bir üst tura adını yazdırdı. Fransız temsilcisi, son 16 turunda Inter Miami'yi 4-0, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde de Real Madrid'i 4-0 ile geçerek finale uzandı.

PSG en çok gol atan ve en az gol yiyen takım

Paris Saint-Germain, Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırdı ve bu istatistiğiyle Bayern Münih ve Manchester City ile birlikte en golcü ekip olarak yer alıyor. Turnuvada en az gol yiyen takım olan Fransız temsilcisi, Botafogo maçında kalesini gole kapatamadı.

Chelsea ise Kulüpler Dünya Kupası'nda yaptığı 6 müsabakada 14 gol sevinci yaşadı ve bu alanda 4. sırada bulunuyor. Maviler, söz konusu mücadelelerde 5 gol yedi.

Chelsea, 2021'de kazandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bugüne kadar Chelsea, 1 kez final oynadı. İngiliz takımı, 2021 yılında oynadığı finalde Palmeiras'ı uzatmalarda 2-1 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü. Paris Saint-Germain ise tarihinde ilk defa bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

12 farklı takım kupayı müzesine götürdü

Kulüpler Dünya Kupası'nda bugüne kadar 12 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Turnuvanın en başarılı takımı, kupayı 5 kez kazanan Real Madrid olurken, Barcelona 3, Bayern Münih ile Corinthians 2'şer, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Milan, Inter, Sao Paulo ile Internacional 1'er defa şampiyonluk yaşadı.

İngiliz ekipleri 4 kez şampiyon oldu

Bu yıl 21. kez düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nı en çok 8 kez ile İspanya takımları kazandı. Turnuvada İngiltere ve Brezilya'dan 4'er, Almanya ve İtalya'dan da 2'şer takım şampiyon oldu. Fransız takımları ise kupa sevinci yaşamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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