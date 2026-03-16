Chelsea'ye Para Cezası ve Transfer Yasağı

İngiltere Premier Lig yönetimi, kulübün eski sahibi Roman Abramovich döneminde finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Chelsea'ye para cezası verdi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Finansal raporlama, üçüncü taraf yatırımı ve gençlik gelişimi"yle ilgili kuralları ihlal etmesi nedeniyle Chelsea'nin 10,75 milyon sterlin para cezasını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bağımsız bir komisyonun yürüttüğü soruşturma sonucunda bu cezanın verildiği vurgulanırken, kulübe bir yıllık transfer yasağı getirildiği ancak bu cezanın iki yıl süreyle "askıya alındığı" aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Chelsea, Premier Lig ile yaptıkları anlaşmadan memnun olduklarını kaydederek, "Chelsea Futbol Kulübü, 2022 yılında kulüp tarafından bildirilen geçmişe dönük düzenleyici konularla ilgili olarak Premier Lig ile bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Bu sürecin başından itibaren kulüp, bu konuları son derece ciddiyetle ele almış ve ilgili tüm düzenleyicilerle tam iş birliği sağlamıştır." ifadelerini kullandı.