Cherif'ten Şampiyonluk Vurgusu

16.04.2026 12:49
Fenerbahçe'nin genç golcüsü Sidiki Cherif, sezonun kalan bölümüne konsantre olduklarını ve 2 kupayı da kazanmak istediklerini söyledi.

FB TV'ye açıklamada bulunan 19 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Bu süreç çok iyi şekilde geçti. Geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak bir şekilde karşılandım. Tesisteki, kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Hocam da aynı şekilde. Bu yaklaşımı gördüğünüz zaman bu size fazlasıyla yardımcı oluyor. Hem ben hem de ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Benim adıma çok iyi süreç." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun kalan bölümüne konsantre olduklarını vurgulayan Cherif, "Herkes için çok önemli sürece giriyoruz. Herkesin yüzde yüz şekilde bu son sürece konsantre olması gerekiyor. Bizler de öyleyiz. Güvenli bir şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağımıza şüphem yok. Ligde 5 maç kaldı. 5 maçını kazanırsak şampiyon olacağız. Zaten herkes yüzde yüz şekilde konsantre. Motiveyiz. Bunu başarabilmek adına her şeyimizi ortaya koyacağız. 5 maçı kazanmak istiyoruz. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak için konsantre ve istekli şekilde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Televizyondan izlediğim yıldızlarla oynuyorum"

Sidiki Cherif, sarı-lacivertli takımda beraber forma giydiği Marco Asensio, Fred Rodrigues ve N'Golo Kante gibi isimlerin kendisine büyük katkı sağladığını aktardı.

Bu tür kariyerli oyuncularla oynamanın güzel bir his olduğunu vurgulayan Cherif, şunları dile getirdi:

"Genç bir oyuncu olarak onları televizyondan seyrediyordum. Asensio, Fred, Kante. Bu oyuncuları televizyondan seyrederken şimdi onlarla oynayabiliyorum. Onlarla futbol oynamak kolay çünkü futbolun nasıl oynanması gerektiğini bilen oyuncular. Bu tip oyuncularla futbol oynamak daha kolay oluyor. Saha dışında da fazlasıyla nazik ve kibar insanlar. Birçok konuda bana tavsiyelerde bulunuyorlar. Onlarla oynamak keyifli ve ben hepsinden bir şeyler öğreniyorum. Sadece saydığımız isimlerden değil takımdaki herkesten bir şeyler öğreniyorum. Bu da haliyle futbolumu geliştiriyor ve olgunlaştırıyor. Onlarla oynayabilmek futboluma katkı sağlıyor."

Sidiki Cherif, teknik direktör Domenico Tedesco'ya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle çok iyi anlaştığımı söylemek istiyorum. Sürekli bana tavsiyelerde bulunuyor. Yakından ilgileniyor ve sürekli bana eşlik ediyor. Sahada en iyisini ortaya koyabilmem adına yardımcı oluyor. Transfer olmadan önce de onunla daha çok gelişeceğim konusunu konuşmuştuk. Ben de yaşayarak bunu görüyorum çünkü gelişim katediyorum. Taktik ve temel konularla ilgili ondan birçok şey öğrendim. Beraber çok daha iyi işler ortaya koyabileceğimiz kanaatindeyim. Onunla gelişim katettiğimi düşünüyorum. Çok iyi şekilde anlaşıyoruz."

Tedesco'nun kendisiyle yakından ilgilendiğini kaydeden Cherif, "Hocamız sayesinde çok fazla şey öğrendim. Sürekli kendisi ile iletişim halindeyiz. Bana videolar gösteriyor. Neyi daha iyi yapabilirim, geliştirmem gereken yerler nereler? Bunlar konusunda sürekli irtibat halindeyiz. Oyun anlamında da kendimi geliştirdiğimiz söyleyebilirim. Oyun vizyonumu daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Takımımızın nasıl bir oyun ortaya koyması gerektiği süreçte siz de bu süre içinde edinim kazanıyor ve öğreniyorsunuz. Geldiğim zamandan şu ana kadar çok daha iyi hislere sahibim. Bu süreç içerisinde tecrübe elde ediyorsunuz. Bu elbette çok çalışma ve eforla alakalı. Sadece maç özelinde değil antrenmanlarda da sürekli öğrenmeye çalışan bir futbolcuyum ve kendimi bu anlamda geliştirmeye çalışıyorum. Hala öğrenecek çok şey var. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmem gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Sidiki Cherif, sezonun kalan bölümünde taraftardan destek isteyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Günlerdir beklenen an geldi çattı Bu akşam nefesler tutulacak Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak
Yapamaz denileni de yaptı Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
