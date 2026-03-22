Cherni Göztepe'nin Vazgeçilmezi Oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cherni Göztepe'nin Vazgeçilmezi Oldu

22.03.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'de sol bek Amin Cherni, bu sezon tüm maçlarda forma giyerek önemli bir katkı sağladı.

SÜPER Lig'de milli araya bir maçı eksik 43 puanla 6'ncı basamakta giren Göztepe'de en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen sol bek Amin Cherni bu sezon tüm resmi maçlarda forma giymeyi başardı. Polonyalı kaleci Mateusz Lis'le birlikte 27 resmi maçın 27'sinde de oynayan Tunuslu oyuncu takımın adeta vazgeçilmezi oldu. Lis, 27 karşılaşmada 2430 dakika süre alırken, Cherni 2318 dakika oynadı. Cherni, Süper Lig'deki tüm karşılaşmalara ilk 11'de çıktı, sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçına yedek başladı.

EN ÇOK ASİST YAPAN İSİM

24 yaşındaki futbolcu Göztepe'nin 1-0 yenilip elendiği Beyoğlu maçında son 26 dakika oyuna dahil oldu. Son haftalarda tribünlerin tepki gösterip ıslıkladığı Cherni bu sezon hiçbir maçta cezalı duruma düşmezken, sakatlık da geçirmedi. Kaptan İsmail Köybaşı'nın sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından tek sol kanat olarak kalan Cherni, kalan maçlarda da teknik direktör Stanimir Stoilov'un alternatifsiz tek oyuncusu olacak. Tunus Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, Süper Lig'de 4 asist yapmayı başardı. Cherni takımın en çok gol pası veren ismi oldu.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 14:01:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.