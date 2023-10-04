Chicago Fire, Messi'nin sakatlığı nedeniyle bilet fiyatlarını geri ödeyecek - Son Dakika

Chicago Fire, Messi'nin sakatlığı nedeniyle bilet fiyatlarını geri ödeyecek

Son Güncelleme: 04.10.2023 14:48

Chicago Fire, Lionel Messi'nin sakatlığı nedeniyle oynamama ihtimali bulunan Inter Miami ile yapacakları maçta satılan bilet fiyatlarının bir kısmını, taraftarın stada gelmesi halinde geri ödeyecek. Messi'nin maçta forma giymemesi halinde tribünlerin boş kalmasından çekinen ABD ekibi, yarınki maça bilet alan seyircilere 50 dolar geri ödeme yapacak. Ayrıca, gelecek sezonun kombine bilet fiyatında da 250 dolar indirim yapılacak.

Lionel Messi, ABD futbolunun popülerleşmesine etkisini sürdürüyor. Inter Miami'de sakatlığı nedeniyle son 3 maçtır forma giyemeyen yıldız futbolcunun bu durumu, bilet fiyatlarında teşvike gidilmesine yol açtı.
Bugüne kadar bir maçta en fazla 37 bin seyirciye ev sahipliği yapan Chicago Fire, yarın Inter Miami ile oynayacağı lig maçı için şimdiden 61 binin üzerinde bilet sattığını duyurdu.

KOMBİNE FİYATLARINDA 250 DOLAR İNDİRİME GİDECEKLER

Messi'nin maçta forma giymemesi halinde tribünlerin boş kalmasından çekinen ABD ekibi, yarınki maça bilet alan seyircilerin her birine, stada gelmesi halinde 50 dolar geri ödeme yapacak. Chicago Fire, stada gelecek seyircilerden talep gelmesi halinde, gelecek sezonun kombine bilet fiyatında ise 250 dolar indirime gidecek. Bu teşvikler, Messi'nin maçta forma giymesi halinde de uygulanacak.

Chicago Fire, Messi'nin sakatlığı nedeniyle bilet fiyatlarını geri ödeyecek

"MAÇTA OYNAMASINI GARANTİ EDEMEYİZ"

Chicago Fire Kulübünden yapılan açıklamada, "Lionel Messi'nin yarınki maçımızda oynayıp oynayamayacağı konusu, belirsizliğini koruyor. Farklı faktörler nedeniyle bir oyuncunun maçta oynamasını asla garanti edemeyiz ve bu durumun onu izlemek için tribünlere gelen taraftarımızda büyük hayal kırıklığına yol açacağının farkındayız. Yarın, ilk kez Chicago Fire maçı izlemeye gelecek birçok seyirci olduğunu fark ettik. Onları hoş karşılamak adına, böyle bir fırsat sunmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı. Bu sezon Inter Miami formasıyla 12 maçta görev alan 36 yaşındaki Messi, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Chicago Fire, Messi'nin sakatlığı nedeniyle bilet fiyatlarını geri ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Chicago Fire, Messi'nin sakatlığı nedeniyle bilet fiyatlarını geri ödeyecek - Son Dakika
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