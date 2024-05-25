CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor\'u TFF 2. Lig\'e yükselmesi dolayısıyla kutladı

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 52 Orduspor galibiyeti sonrası TFF 2. Lig'e yükselen Elazığspor yönetimi ve oyuncularını kutladı.

Çimentaş Elazığspor ile 52 Orduspor'un Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan TFF 2. Lig'e yükselme Ploy-off maçını bordo-beyazlı ekip 3-0 kazandı. Elazığspor, aldığı bu sonuçla birlikte önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Elazığspor'un tarihi başarısı maçın oynandığı İstanbul ile Elazığ'da taraftarlarca coşkuyla kutlandı. Maçta Elazığspor'a destek veren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, takımı tebrik etti. Erol, "Uzun süredir bu anı bekliyorduk. Elazığspor yönetimi ve oyuncularını kutluyorum. Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul'a gelip omuz omuza Elazığspor'a destek veren hemşerilerime unutulmayacak bir gün yaşattılar. Önümüzdeki sezona da iyi başlayıp Elazığspor'u önce 1. Lig'de ardından da Süper Lig'de görmek istiyoruz. Destek veren herkesin emeğine sağlık" dedi. - ELAZIĞ