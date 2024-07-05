CHP Genel Başkanı Özgür Özel: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza siyasi bir karardır - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza siyasi bir karardır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Disiplin Kurulunun milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği cezanın hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar olduğunu belirtti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, itiraz ederek bu kararın düzeleceğini umduklarını ifade etti.

05.07.2024 16:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Disiplin Kurulunun milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği cezanın hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar olduğunu bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor CHP Genel Başkanı Özgür Özel: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza siyasi bir karardır - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza siyasi bir karardır - Son Dakika
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