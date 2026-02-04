CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan TFF'ye Amedspor tepkisi - Son Dakika
Spor

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan TFF'ye Amedspor tepkisi

CHP\'li Sezgin Tanrıkulu\'dan TFF\'ye Amedspor tepkisi
04.02.2026 19:31
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Amedspor ve futbolcusu Çekdar Orhan'ın TFF tarafından PFDK'ya gönderilmesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, TFF'nin kararıyla Amed spor ve futbolcusu Çekdar Orhan'ın Profesyonel Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepkide bulundu.

SEZGİN TANRIKULU'DAN TEPKİ

Sezgin Tanrıkulu, Amedsporlu futbolcu Çekdar Orhan'ın "saç örme" hareketinin rastgele ya da provokatif bir eylem olmadığını belirterek, bu sembolün IŞİD tarafından katledilen bir kadının ardından kadınlara yönelik vahşete karşı bir itiraz sembolü olarak doğduğunu belirtti.

"BU HUKUKSUZ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Sözlerine devam eden Sezgin Tanrıkulu, Amedspor ve futbolcusu için verilen bu kararı eleştirerek, "Bir futbolcunun, sahada attığı gol sonrası bu sembolik hareketi yapmasının ideolojik propaganda olarak değerlendirilmesi; hem tarihsel gerçekliğin inkarıdır hem de kadınlara yönelik insanlık suçlarına karşı gösterilen dayanışmanın kriminalize edilmesidir. Bu yaklaşım, hukuki olmaktan ziyade siyasal ve ayrımcı bir refleksin ürünüdür. Futbol sahaları, toplumsal travmaların inkar edildiği değil; barışın, hafızanın ve dayanışmanın güçlendiği alanlar olmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve PFDK'yi, Anayasaya, ifade özgürlüğüne, insan haklarına ve evrensel spor hukukuna uygun davranmaya çağırıyorum. Bu hukuksuz sürecin takipçisi olacağız; hafızayı, dayanışmayı ve insan onurunu savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    skrinyarıda gönderin adaletinizi görelim 19 12 Yanıtla
  • okkesarapbjk okkesarapbjk:
    takım liderken bu tür takıma zarar verici eylemlerden kaçınılması gerek futbol sahalarında futbol olmalı farklı şeyler olmamalı bende bir Gaziantep Li olarak aşırı bir amedspor hayranıyım lütfen takımın başarısına odaklanıp süper lige adım adım ilerlemeliyiz 16 8 Yanıtla
  • Ali Ali:
    bu adam chp değil dem in milletvekili kanıtlayamam ama adımı yazarımmmm bahse konu futbolcu şayet futbol cu ise futbolunu oynasın siyaset yapıp tribünlere oynamasın demedi demeyin bir sonraki döneme malüm futbol cu futbol u bırakıp Dem dem vekil adayı... tencere tabak misaliiii 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
