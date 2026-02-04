CHP\'li Sezgin Tanrıkulu\'dan TFF\'ye Amedspor tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, TFF'nin kararıyla Amed spor ve futbolcusu Çekdar Orhan'ın Profesyonel Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepkide bulundu.

SEZGİN TANRIKULU'DAN TEPKİ

Sezgin Tanrıkulu, Amedsporlu futbolcu Çekdar Orhan'ın "saç örme" hareketinin rastgele ya da provokatif bir eylem olmadığını belirterek, bu sembolün IŞİD tarafından katledilen bir kadının ardından kadınlara yönelik vahşete karşı bir itiraz sembolü olarak doğduğunu belirtti.

"BU HUKUKSUZ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Sözlerine devam eden Sezgin Tanrıkulu, Amedspor ve futbolcusu için verilen bu kararı eleştirerek, "Bir futbolcunun, sahada attığı gol sonrası bu sembolik hareketi yapmasının ideolojik propaganda olarak değerlendirilmesi; hem tarihsel gerçekliğin inkarıdır hem de kadınlara yönelik insanlık suçlarına karşı gösterilen dayanışmanın kriminalize edilmesidir. Bu yaklaşım, hukuki olmaktan ziyade siyasal ve ayrımcı bir refleksin ürünüdür. Futbol sahaları, toplumsal travmaların inkar edildiği değil; barışın, hafızanın ve dayanışmanın güçlendiği alanlar olmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve PFDK'yi, Anayasaya, ifade özgürlüğüne, insan haklarına ve evrensel spor hukukuna uygun davranmaya çağırıyorum. Bu hukuksuz sürecin takipçisi olacağız; hafızayı, dayanışmayı ve insan onurunu savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.