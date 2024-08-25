Christoph Daum'un vefatıyla ilgili taziye mesajları yayımlandı - Son Dakika
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Spor

Christoph Daum'un vefatıyla ilgili taziye mesajları yayımlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, Alman teknik direktör Christoph Daum'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Daum'un Türk futboluna olan katkıları ve başarıları vurgulandı.

25.08.2024 14:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Galatasaray Kulübü, Alman teknik direktör Christoph Daum'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk futbolunda iz bırakan, ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanan, Türkiye ve Türk dostu Alman teknik direktör Christoph Daum'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursa spor'u çalıştıran Christoph Daum, Türkiye'de görev yaptığı süre boyunca toplamda 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Daum ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Ülkemizde geçmiş yıllarda Beşiktaş, Bursaspor ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde teknik direktörlük görevlerinde bulunan, Türk futboluna hizmetleri daima hatırlanacak olan Christoph Daum'un vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden Christoph Daum'un ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Christoph Daum'un vefatıyla ilgili taziye mesajları yayımlandı - Son Dakika

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