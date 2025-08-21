Cicaldau: Başakşehir Galibiyeti İyi Sonuç - Son Dakika
Cicaldau: Başakşehir Galibiyeti İyi Sonuç

21.08.2025 23:52
Cicaldau, Başakşehir galibiyetini değerlendirdi, ikinci maça hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Universitatea Craiova forması giyen Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Başakşehir gibi iyi bir takıma karşı aldıkları 2-1'lik galibiyetin kendileri için çok iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Başakşehir, konuk ettiği Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Universitatea Craiova forması giyen Alexandru Cicaldau, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mücadelede gol attığı için mutlu olduğunu belirten Cicaldau, "Bugün çok iyi bir takıma karşı, çok iyi bir sonuç aldık. Ama daha turu geçmedik. Bu çift ayaklı bir karşılaşma. İkinci maç için de hazır olmamız gerekiyor" dedi.

Başakşehir'in tanınmış bir takım olduğunun altını çizen Rumen futbolcu, "Başakşehir zaten tanınmış bir takım. Her sene Avrupa kupalarında oynayan bir takım" ifadelerini kullandı.

Romanya'da oynayacakları rövanş maçı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Cicaldau, "Kolay bir maç olmayacak. Bizim avantajımız kendi evimizde ve taraftarımız önünde oynayacak olmamız" diye konuştu.

" Türkiye'den teklifler gelirse değerlendiririm"

Türkiye'de bir dönem Galatasaray ve Konyaspor formaları da giyen 28 yaşındaki oyuncu, Türkiye kariyeri hakkında da şu cümleleri kullandı:

"Türkiye'de kendimi çok iyi hissettim. Çok iyi bir ligi var. Bu ligde oynamayı çok sevdim. Şu anda Craiova'da oynuyorum ama ileriki senelerde Türkiye'den teklifler gelirse değerlendiririm." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

