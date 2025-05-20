Cide\'de Fener Alayı Etkinliği

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Fener Alayı düzenlendi.

Cide Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, ilçe belediye meydanında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Atatürk Özgürlük ve Gençlik Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca marşlar söylendi.

Etkinliğe Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, ilçe protokolü, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Atatürk Özgürlük ve Gençlik Parkı'nda İstiklal Marşı okundu.