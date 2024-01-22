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Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, liderliğini sürdürdü

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta Play-Off'ları garantileyen Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, kendi evinde konuk ettiği Darıca Çınaraltı Gençlik'i 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Takımın teknik direktörü Kurtuluş Kantar Turhan, oyuncularına rotasyonla şans verirken, 15 yaşındaki Tuana Fil'i de smaçör olarak sahaya sürdü. Çiftlikköy Belediyespor, ligin bitimine iki hafta kala grubu lider tamamlamayı garantiledi.

Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, liderliğini sürdürdü
22.01.2024 - 12:10,
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Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 9. Grup'ta Play-Off'ları garantileyen Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 12. haftasında kendi evinde konuk ettiği Darıca Çınaraltı Gençlik karşısında 3-0'lık galibiyetle 30 puana ulaşarak grup liderliğini sürdürdü.

Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Teknik Direktörü Kurtuluş Kantar Turhan, Darıca ekibi karşısında tüm oyuncularına rotasyonla şans verirken, altyapıdan yetişen 15 yaşındaki Tuana Fil'i de smaçör olarak sahaya sürerek seyircilerin alkışını aldı. İlk seti 25-13 kazanan kırmızı siyahlılar, ikinci sette de zorlanmadı ve 25-10'luk sonuçla mücadelede 2-0'lık üstünlüğe ulaştı. Mücadelenin son setinde direnci tamamen kırılan Darıca karşısında 25-5'li skoru yakalayan Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ligin bitimine iki hafta kala matematiksel olarak grubu lider tamamlamayı da garantilemiş oldu.

Oyundan ve sonuçtan son derece memnun olduklarını belirten Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, artık kalan 2 karşılaşmayı da kazanarak Play-Off mücadelesi için rakiplerini bekleyeceklerini dile getirerek, "Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Ortakçı İnegöl Orhaniye Voleybol ve Cadence Gölcük İhsaniye karşılaşmalarıyla ligi tamamlamış olacağız. Play-Off'larda bu performansımızı daha da arttırarak başarılı olmak hedefindeyiz. Bizlere her zaman destek veren Çiftlikköy Belediye Başkanımız ve aynı zamanda kulüp başkanımız olan Sayın Ali Murat Silpagar'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA
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