Cihan Aydın'dan Öğrencilere Futbol Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cihan Aydın'dan Öğrencilere Futbol Semineri

Cihan Aydın\'dan Öğrencilere Futbol Semineri
26.02.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA hakemi Cihan Aydın, Bursa'da lise öğrencileriyle futbol deneyimlerini paylaştı.

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Bursa'da lise öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen şubat ayı hakem seminerinde FIFA kokartı takmaya hak kazanan Cihan Aydın, Bursa'da Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlerin ilgi gösterdiği buluşmada deneyimlerini paylaşan Cihan Aydın, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Söyleşinin ardından Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, katılımlarından dolayı Aydın'a teşekkür ederek hediye sundu.

Cihan Aydın, AA muhabirine, gençlerin spora, özellikle de futbola ilgili olduğunu söyledi.

Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Gençler çok meraklılar. Özellikle konu futbol olunca ilgililer. Fazla soru geldi. Hepsini cevaplamaya çalıştık. Umarım mutlu olmuşlardır. Bir nebze daha aydınlanmışlardır." dedi.

Aydın, öğrencilerin, sahada yaşanan olayları, hakemlerin oyuncularla olan diyaloglarını merak ettiklerini belirtti.

Bursa'nın Bursaspor gibi bir artısı olduğunu, voleybol ile basketbolda da üst ve alt liglerde çok sayıda takım bulunması nedeniyle Bursa'da sporun her renginin bulunduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Sanayi, tekstil, Bursa'da çok yaygın ama futbol şehri olarak her yerde konuşuluyor ve lanse ediliyor. Bursa bu konuda çok avantajlı. Bursaspor'un olması, futbolu seven şehir olarak da Bursa'nın ve Bursaspor taraftarının futbola ayrı bir düşkünlüğü var. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü burada sporun her dalına çok rahat ulaşıp çok da destek görüyorlar. Çünkü yöneticilerinden, ailelerinden, kulüpteki yöneticilerinden sporu destekleyen yüzlerce birey var. Bu yüzden yönlenmeleri konusunda da çok fazla seçenek var. Sadece futbol da değil. Basketbolda da üst ligde, alt liglerde çok sayıda takımı var. Bursa'da sadece futbol olarak değil genel olarak spor anlamında çocukların çok büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum."

Aydın, sporun her dalının güzel olduğunun altını çizerek, "Disiplini, çalışmayı, iletişim kurmayı spor çok fazla etkiliyor. İnsana değer katıyor. Umarım her dalına bir şekilde yetenekleri dahilinde katılım sağlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Şükrü Şankaya, Cihan Aydın, Futbol, Aydın, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cihan Aydın'dan Öğrencilere Futbol Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

15:26
MİT ve Emniyet’ten eylem hazırlığındaki DHKP-C’ye ortak operasyon Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
MİT ve Emniyet'ten eylem hazırlığındaki DHKP-C'ye ortak operasyon! Hain emellerine ulaşamadan yakalandılar
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:34:28. #7.12#
SON DAKİKA: Cihan Aydın'dan Öğrencilere Futbol Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.