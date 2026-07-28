Cihangir Gençlik Spor Kayseri'de Kampa Girdi
Cihangir Gençlik Spor, 2026-2027 sezonu için Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kampı'nda hazırlanıyor.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü, Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hazırlıklarına başladı.
KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Kırmızı-lacivertli ekip Erciyes'teki ilk gününde ter antrenmanı yaptı. Cihangir Gençlik Spor Kulübü, Kayseri'de hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Cihangir Gençlik Spor Kayseri'de Kampa Girdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?