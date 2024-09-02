Cihat Arslan: Futbolu ve hocayı hafife alırsanız düzen sağlıklı ilerlemez

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Cihat Arslan, "Futbolu ve hocayı bu kadar hafife alırsanız, bir düzenin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil." dedi.

Cihat Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Ciddi bir maç oynadık. İstanbulspor, geçen sezonun devre arasından beri yapılanan bir takım. Çok düzenli bir takıma karşı oynadık." diye konuştu.

"Biz de düzen oturtmaya çalışıyoruz." diyen Arslan, "Tabii ki kolay değil. Eksiklerle, uğraştığımız bazı negatif şeylerle beraber... Galibiyetleri çok abartmıyorum, arkasını getirmemiz lazım. Transferin son dönemine giriyoruz. Hep beraber daha güçlü bir Ankaragücü olacak. Bundan hiç şüphem yok. Bizle olur, başkasıyla olur ama bu takım çok daha güçlü olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transfer Dorin Rotariu'nun fiziksel anlamda bir sıkıntısının bulunmadığını söyleyen Arslan, "Cuma günü taktik antrenmanı yaptık. Taktik antrenmanı yaparken Christian (Bassogog) vardı. Cuma akşamı ben yemek yerken gitti. Cephas cuma günü geldi, 'Hocam ben gitmek istiyorum.' dedi. Transferin sonlanmasıyla beraber kiminle mücadeleye çıkacağız, o daha netleşir. O zaman kafalar da daha net olur." ifadelerini kullandı.

Arslan, Cephas'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Cephas gidecek mi bilmiyorum. Onu Cephas ile menajerlerine sormak lazım. Kafası karışık olabilir. Levent Bey sağ olsun Cephas ile görüşme yaptı. Cephas değerini bulursa gider. Değerini yönetim belirliyor. Bassogog değerini buldu gitti. Cephas bu kulübün belki en fazla para kazanabileceği bir futbolcu. Cephas'ın değerini verirlerse biz de alternatifini alırız." yanıtını verdi.

Bugünkü oyunun kendisini tatmin edip etmediğiyle ilgili ise Arslan, şunları söyledi:

"Bazen sizi oyun çok tatmin eder ama mağlup olursunuz. Yol aldığımızı söylüyorum. Galibiyet için sahadayız. Tabii ki iyi oyun herkesin arzuladığı bir şey ama sonuçta taraftar 'istifa' derken biz gol attık. 1-1 iken kötü hoca, 2-1 kazanıldığında iyi hoca rolüne mi bürünelim. Futbolu ve hocayı bu kadar hafife alırsanız, bir düzenin sağlıklı ilerlemesi mümkün değil. Üç dakikada ben büyük hoca mı oldum? Daha doğrusu küçük müydüm? O koltuğu boşluğa düşürmemek lazım. Ben olmasam da başkası da olsa. Sonuçta yine bir başka teknik direktör gelecek, tabii ki eleştirilecek. Belki yetecek belki yetmeyecek ama hemen topun ağzına koyun, hadi ramazan topu gibi gitsin. Bu anlayış Türkiye'de sorunlu. Çünkü sen bir şey inşa etmeye çalışıyorsun. O zaman ben yanlış adamsam, doğru adam gelsin o inşa etsin."

"Hemen hemen her hafta aynı tepkiler oluyor. Bir enerji sorunu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Arslan, "Hayır. Ben Cihat Arslan olarak efendiliğimi sonuna kadar korurum. ' Demokrasi, insan hakları dedim', protesto hakkı. Benle savaşmak isteyen herkesle savaşırım. Bunu taraftara söylemiyorum. Hiç de bir şeyden korkum yok. Taraftar için söylemiyorum. Hayatım boyunca namuslu, düzgün iş yaparak bir şeyler yapmaya çalıştım. Cihat Arslan kötü hoca der, hırsız, uğursuz, terbiyesiz diyemez. Ben namuslu adam olarak, teknik direktör olarak savaşıyorum. (Taraftara hareket) Yardımcı hocam öyle bir şey yaptıysa taraftarlardan ben özür dilerim. Hesabını da ben ona sorarım. Benim haberim yok, şu an sizden öğreniyorum. Kesinlikle özür dilerim. Bunun bedeli de gitmekse ben giderim." şeklinde konuştu.

Korkmaz: "Mağlup olunacak bir maç değildi"

Ankaragücü'nün kuruluşunun 114. yılını kutlayan Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, teknik direktör Sol Bamba'nın vefatı nedeniyle Adanaspor camiasına başsağlığı diledi.

Topla daha fazla oynanan taraf olduklarını dile getiren Korkmaz, "Daha fazla oyun oynamaya çalışan takım bizdik. Oyunu sürekli oynamak isteyen tarafız. Aslında bu da bazen bizi uyutuyor. Maçın belli anlarında oyunu yavaşlatmamız gerekiyor. Sürekli oynama isteğinden dolayı bunu pek beceremiyoruz. Kazanmak için hamleler yaptık, duran top golüyle mağlup olduk. Kazanmayı da diğer maçlar kadar hak etmedik ama mağlup olunacak bir maç değildi. Bugün Arda hoca takdir haklarını rakipten yana kullandı. Bu bir mazeret değil. Bu ligdeki çoğu takımın maliyeti bizden yüksek. Bugün Ankaragücü bizi oynayarak değil, uyutarak yendi." ifadelerini kullandı.