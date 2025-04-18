Çimentaş Elazığspor, Karacabey Belediyespor ile Kritik Maça Çıkıyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Çimentaş Elazığspor, evinde Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Çimentaş Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Fırat Gül'ün teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla muhteşem bir ivme yakalayan bordo-beyazlı ekipte kritik maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Maçın son çalışmasını cumartesi günü kendi tesislerinde yaparak kampa girecek olan Elazığspor, kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Pazar günü saat 15.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçta Mersin bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Aksu düdük çalacak.

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Elazığspor'a, Bucaspor 1928 maçındaki olaylardan ötürü 12 bin lira para cezası verdi. - ELAZIĞ