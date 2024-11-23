CİMER'e Şikayet: Kadına Yönelik Şiddet Turnuvasında Ceza Alan Öğretmen Oynayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

CİMER'e Şikayet: Kadına Yönelik Şiddet Turnuvasında Ceza Alan Öğretmen Oynayacak

Kadın öğretmenin, hakeme hakaret ettiği için 12 maç ceza almasına rağmen turnuvada oynaması şikayet edildi.

23.11.2024 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısa süre önce okul kulüpleri arasında oynanan maçta Süper Lig hakemine hakaret eden ve devamında sergilediği tavırlardan dolayı 12 maç ceza alan kadın öğretmenin, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen turnuvanın final maçında oynatılacak olması CİMER'e şikayet edildi.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 25 Kasım nedeniyle 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Voleybol Turnuvası' düzenliyor. 'Kadına Şiddete Birlikte Dur Diyelim' sloganıyla yürütülen turnuvada 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde final etabı oynanacak. Ancak final müsabakaları öncesinde CİMER'e yapılan şikayet dikkat çekti. 25 Kasım Kadına Yönelik Mücadele Günü'ne özel düzenlenen ve mücadelede farkındalık geliştirilmesi amacı taşıyan turnuvada oynayacak kadın beden eğitimi öğretmeninin 13 Kasım'da oynanan voleybol maçında kadın A Klasman Süper Lig hakemine hakaret ettiği ve ceza aldığı ortaya çıktı.

12 maç ceza aldı, sonrasında turnuvada oynamaya başladı

13 Kasım 2024'te İzmit Ortaokulu Spor Kulübü ile 23 Nisan Spor Kulübü arasında oynanan maçta ilk setin sonunda İzmit O.O. öğretmeni/antrenörü Belma Ulusoy Çağlar, Süper Lig hakemi olan başhakem Serap Kuka'nın üzerine yürüyüp 'Allah belanı versin' diye tepki gösterdi. Öfkeli öğretmen hakem tarafından maçtan ihraç edildi. Belma Ulusoy Çağlar maçtan atıldıktan sonra takımını da sahadan çekti. Gerginliğin yaşandığı anlarda Belma Ulusoy Çağlar'ın eşi Çağdaş Çağlar da sahaya girerek gözlemciye fiziksel tepkide bulundu. Maçta yaşanan olayların ardından Belma Ulusoy Çağlar 12 maç ceza aldı, eşine de 5 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

İl müdürlüğüne bildirildi, dikkate alınmayınca CİMER'e şikayet edildi

Kadın hakeme ve gözlemciye tavırlarından dolayı tepki çeken öğretmenin 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Turnuvası'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün takımında oynaması rahatsızlığa neden oldu. İl müdürlüğüne durumun iletildi ancak buna rağmen kadın öğretmen maçlarda forma giymeye başladı. Ceza aldığı davranışın görmezden gelinmesi de rahatsızlık verince Belma Öğretmen ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunuldu, gereğinin yapılması istendi. CİMER üzerinden İl müdürlüğünün yanıtı beklenirken Belma Öğretmen turnuvanın final etabında; 25 Kasım pazartesi günü emniyet müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüğü arasında oynanacak karşılaşmada forma giyecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Hukuk, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CİMER'e Şikayet: Kadına Yönelik Şiddet Turnuvasında Ceza Alan Öğretmen Oynayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:39 Bolu’da kar esareti Otoyol ulaşıma kapandı Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
22:17 ABD ve İngiltere’nin ardından Fransa’dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir
21:45 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi izleyicileri ayaklandırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
19:43 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:28 Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı Milyonlarca emekliye asgari ücret ayarı
07:16 İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti İsrail askerlerinde psikolojik kriz, 6 asker intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 23:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: CİMER'e Şikayet: Kadına Yönelik Şiddet Turnuvasında Ceza Alan Öğretmen Oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.