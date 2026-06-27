Cimnastik ile Dijital Bağımlılığa Son - Son Dakika
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Cimnastik ile Dijital Bağımlılığa Son

27.06.2026 11:27
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Elazığ'da çocuklar, cimnastik sayesinde dijital bağımlılıktan uzaklaşarak fiziksel gelişim sağlıyor.

Elazığ'da küçük yaşta cimnastikle tanışan çocuklar dijital bağımlılıktan uzaklaşıyor.

Kentte, 2010 yılından bu yana yaklaşık 6 bin çocuğun faydalandığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki cimnastik kurslarında 350 öğrenciye eğitim veriliyor.

Cimnastik kursları ile sosyalleşen, özgüven ve spor disiplini kazanarak dijital bağımlılıktan uzaklaşan çocuklar, erken yaşta edindikleri esnek ve atletik vücut yapısıyla yüzme, basketbol ve futbol gibi farklı branşlara yönlendiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde cimnastik antrenörü Fuat Fırat Ünlü, AA muhabirine, kentte 16 yılı aşkın süredir binlerce çocuğa sporu sevdirdiklerini söyledi.

Son yıllarda artan bilinçle ailelerin çocuklarını dijital bağımlılıktan uzak tutmak ve fiziksel gelişimleri için cimnastiğe yönlendirdiğini ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Geçen sene 250 olan öğrenci sayımız bu yıl 350'ye çıktı. Cimnastik bütün sporların temeli diyebileceğimiz bir branş, burada çocukları, güç, kuvvet, esneklik gibi yeteneklere sahip olduktan sonra vücut yapısına uygun olan branşa yönlendiriyoruz. Bu şekilde daha çok başarı elde ediyorlar. 16 yıllık eğitim sürecinde 6 bine yakın öğrenciye eğitim verdik."

"Hedefimiz Türkiye şampiyonu öğrenciler yetiştirmek"

Cimnastiğin küçük yaşta çocukların disiplin, özgüven ve odaklanma yeteneğini artırrdığını ifade eden Ünlü, şöyle konuştu:

"Salonlarımızda sabah 08.00'de başlayıp akşam 21.00'e kadar, 5 antrenör arkadaşımızla temel cimnastik eğitimi veriyoruz. Bu branşta başarılı olan öğrencileri, sporcu eğitim merkezlerine sporcu göndererek, Türkiye şampiyonu ya da olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmek ve bayrağımızı tüm organizasyonlarda dalgalandırmak istiyoruz. Temelde bu salonda 5-12 yaşına kadar öğrenci kayıtlarını alıyoruz. Bireyselde ve takım sporlarında daha önce Doğu Anadolu'da 1'inci olduk, yarı finale çıktık, Türkiye'de ilk 8 takım içerisine girdik. Hedefimiz Türkiye şampiyonu, olimpiyat şampiyonu öğrenciler yetiştirmek, İbrahim Çolak gibi sporcular yetiştirmektir."

"Cimnastiği çok seviyorum"

Velilerden Gönül Huyluoğlu da çocuğunu dijital bağımlılıktan uzak tutmak ve fiziksel gelişimi için cimnastiğe yönlendirdiğini söyledi.

Çocuğunun cimnastiğe başladıktan sonra derslerine daha iyi odaklandığını anlatan Huyluoğlu, "Çocuğumun evde ekran başında vakit geçirmesini istemedim, sağlıklı bir vücut yapısı için cimnastiğe yönlendirdim." dedi.

Minik sporculardan Yağız Yıldız ise cimnastiğe başladıktan sonra kendisini daha mutlu hissettiğini belirterek, "Cimnastiği çok seviyorum. Cimnastikte Elazığ 1'incisi oldum, Türkiye'de ilk 30'a girdim. Hedefim İbrahim Çolak gibi dünya şampiyonu olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

Miray Elif Biçerer de yaklaşık 1 yıldır cimnastik yaptığını aktararak, bu spor branşını çok sevdiğini dile getirdi.

Umay Bilge Karaca ise atletik bir vücuda sahip olmak için cimnastiğe başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Elazığ, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimnastik ile Dijital Bağımlılığa Son - Son Dakika

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