Cimnastikte Türkiye'ye Final Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cimnastikte Türkiye'ye Final Umudu

05.03.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Mehmet Ayberk Koşak finale yükseldi.

Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporculardan Mehmet Ayberk Koşak finale çıkarken, Kerem Şener ve Bengisu Yıldız yedek finalist oldu.

Başkent Bakü'de bulunan Uluslararası Cimnastik Arena'da başlayan yarışmanın ilk gününde erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak halka ve yer aletinde, Kerem Şener halka, paralel bar ve yer aletinde, Hasan Bulut ise paralel barda mücadele etti.

Kadınlarda Bengisu Yıldız da dengesiz barlar ile atlama masasında yarıştı.

Erkekler halka aletinde 13.500 puanla 8. sırada yer alan Mehmet Ayberk Koşak, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Kerem Şener ise 12.866 puanla kendisine 13. sırada yer buldu.

Yer aletinde Mehmet Ayberk Koşak 13.500 puanla 13'üncü, Kerem Şener ise 12.336 puanla 23. sırada yer aldı.

Paralel barda 13.166 puanla 9. sırada kendisine yer bulan Kerem Şener, birinci yedek finalist oldu. Hasan Bulut ise 10.966 puanla yarışmayı 18. sırada bitirdi.

Kadınlar atlama masasında 12.416 puan elde eden Bengisu Yıldız, 10. sırada yer alarak yedek finalist olurken, dengesiz barlarda da 11.733 puanla kendisine 17. sırada yer buldu.

Yarışmanın ikinci gününde erkekler barfiks aletinde Kerem Şener ve Hasan Bulut, kulplu beygirde ise Mehmet Ayberk Koşak ile Hasan Bulut mücadele edecek.

Kadınlarda Bengisu Yıldız denge aletinde, Sevgi Seda Kayışoğlu ise denge ve yer aletinde yarışacak.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimnastikte Türkiye'ye Final Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:18:20. #7.13#
SON DAKİKA: Cimnastikte Türkiye'ye Final Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.