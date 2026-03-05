Cimnastikte Türkiye'ye Final Umudu

Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporculardan Mehmet Ayberk Koşak finale çıkarken, Kerem Şener ve Bengisu Yıldız yedek finalist oldu.

Başkent Bakü'de bulunan Uluslararası Cimnastik Arena'da başlayan yarışmanın ilk gününde erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak halka ve yer aletinde, Kerem Şener halka, paralel bar ve yer aletinde, Hasan Bulut ise paralel barda mücadele etti.

Kadınlarda Bengisu Yıldız da dengesiz barlar ile atlama masasında yarıştı.

Erkekler halka aletinde 13.500 puanla 8. sırada yer alan Mehmet Ayberk Koşak, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Kerem Şener ise 12.866 puanla kendisine 13. sırada yer buldu.

Yer aletinde Mehmet Ayberk Koşak 13.500 puanla 13'üncü, Kerem Şener ise 12.336 puanla 23. sırada yer aldı.

Paralel barda 13.166 puanla 9. sırada kendisine yer bulan Kerem Şener, birinci yedek finalist oldu. Hasan Bulut ise 10.966 puanla yarışmayı 18. sırada bitirdi.

Kadınlar atlama masasında 12.416 puan elde eden Bengisu Yıldız, 10. sırada yer alarak yedek finalist olurken, dengesiz barlarda da 11.733 puanla kendisine 17. sırada yer buldu.

Yarışmanın ikinci gününde erkekler barfiks aletinde Kerem Şener ve Hasan Bulut, kulplu beygirde ise Mehmet Ayberk Koşak ile Hasan Bulut mücadele edecek.

Kadınlarda Bengisu Yıldız denge aletinde, Sevgi Seda Kayışoğlu ise denge ve yer aletinde yarışacak.