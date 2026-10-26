ÇİMSA ÇBK Mersin, Atina'da Olympiakos'u yenip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor - Son Dakika
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ÇİMSA ÇBK Mersin, Atina'da Olympiakos'u yenip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, 28 Ekim Çarşamba saat 20.00'de Atina'da Olympiakos'a konuk olacak. Grubundaki iki maçından da galibiyetle ayrılan Mersin ekibi, rakibini yenerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak ÇİMSA ÇBK Mersin, rakibini yenerek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

Mersin ekibinden yapılan açıklamaya göre grubundaki iki maçtan da galibiyetle ayrılan ÇİMSA ÇBK Mersin, Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürdü.

ÇİMSA ÇBK Mersin, Yenişehir ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

"Galibiyete ulaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirtti.

Maça ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldızoğlu, "Hem içeriden hem de dışarıdan iyi oynayabilen oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız. Hücumda ve savunmada oyun disiplinimizden kopmadan öncelikle iyi bir performans ortaya koymayı, ardından galibiyete ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Mersin ekibi ile Olympiakos arasındaki müsabaka, 28 Ekim Çarşamba saat 20.00'de Atina'daki Moschatou Spor Salonu'nda oynanacak.

Olympiakos da grubundaki ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
MersinÇimsaSporSon Dakika

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