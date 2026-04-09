Çimsa ÇBK Mersin FIBA Kupası'nın Sahibi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çimsa ÇBK Mersin FIBA Kupası'nın Sahibi

09.04.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çimsa ÇBK Mersin, Yunan ekibi Athinaikos'u eleyerek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazandı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin, kupasını aldı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından şampiyonluğa ulaşan Çimsa ÇBK Mersin'de oyuncular ve teknik heyet sevinç yaşadı.

Salonda düzenlenen ödül töreninde önce Athinaikos Qualco oyuncularına madalyaları verildi. Ardından Çimsa ÇBK Mersin'in teknik heyet ve oyuncuları alkışlarla tören alanına geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin ekibinin oyuncularına madalyalarını taktı.

Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Çimsa ÇBK Mersin oyuncusu Kennedy Beren Burke'ye ödülü verildi.

Daha sonra FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını kaptan Asena Yalçın'a verdi. Kupayı havaya kaldıran Çimsa ÇBK Mersin'in teknik heyet ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.

Kupayı kazanan ilk Anadolu takımı

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı oldu.

Organizasyonda daha önce Türk takımlarında Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez şampiyon olmuştu.

Salonun tamamen dolduran Mersinli taraftarlar, takımlarına maç boyunca destek verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de maçı salonda takip etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mersin, Çimsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çimsa ÇBK Mersin FIBA Kupası'nın Sahibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:47:49. #7.12#
SON DAKİKA: Çimsa ÇBK Mersin FIBA Kupası'nın Sahibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.