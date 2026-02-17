ÇİMSA ÇBK Mersin'in Yeni Başantrenörü Ekrem Memnun

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in başantrenörü Ekrem Memnun oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl Galatasaray Çağdaş Faktoring'deki görevini bırakan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Ekrem Memnun ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Türk basketbolunun deneyimli başantrenörlerinden Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Yeni başantrenörümüz Ekrem Memnun'a hoş geldin diyor, görev süresi boyunca kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mersin ekibi, sabah saatlerinde Yunan başantrenör George Dikeoulakos ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.