Ciro Immobile, Beşiktaş\'a veda etti

Beşiktaş'tan ayrılan İtalyan yıldız Ciro Immobile, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Siyah-beyazlı kulübeveda etti.

''HOŞÇA KAL BEŞİKTAŞ, HOŞÇA KAL İSTANBUL''

Tecrübeli golcü, yaptığı paylaşımda, "Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve çoştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi! Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Her şey için bol şans diliyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon, siyah beyazlı formayla 41 maça çıkan Immobile, 19 gol 4 asistlik katkı sağladı.