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Galatasaray'ın iptal edilen golünde skandal hata iddiası: Yanlış futbolcudan çizgi çektiler - Son Dakika

Galatasaray'ın iptal edilen golünde skandal hata iddiası: Yanlış futbolcudan çizgi çektiler

09.11.2023 10:42  - Güncelleme: 11:00

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e kaybettiği maçta skandal bir hata yapıldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde çizginin Min Jae'den değil Upamecano'dan çekilmesi gerektiği yönünde tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih- Galatasaray maçında temsilcimizin iptal edilen golü öncesinde skandal bir hata olduğu iddia edildi. Icardi'nin ofsayta düştüğü pozisyonda çizginin yanlış Bayern Münihli futbolcudan çekildiği öne sürüldü.

"ÇİZGİ UPAMECANO'DAN ÇEKİLMELİYDİ"

Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonda ofsayt çizgisinin Kim Min-Jae'den değil, Upamecano'dan çekilmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. Yarı otomatik ofsayt sisteminin sınıfta kaldığını belirten taraftarlar 3 puandan olduklarını söyledi.

Çizgi yanlış mı çekildi? Galatasaray'ın iptal edilen golünde skandal hata iddiası
Kim Min-Jae'den çekilmiş çizgi
Çizgi yanlış mı çekildi? Galatasaray'ın iptal edilen golünde skandal hata iddiası
Upamecano (Yuvarlak içinde)

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın iptal edilen golünde skandal hata iddiası: Yanlış futbolcudan çizgi çektiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın iptal edilen golünde skandal hata iddiası: Yanlış futbolcudan çizgi çektiler - Son Dakika
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