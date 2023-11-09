Galatasaray'ın iptal edilen golünde skandal hata iddiası: Yanlış futbolcudan çizgi çektiler

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih- Galatasaray maçında temsilcimizin iptal edilen golü öncesinde skandal bir hata olduğu iddia edildi. Icardi'nin ofsayta düştüğü pozisyonda çizginin yanlış Bayern Münihli futbolcudan çekildiği öne sürüldü.

"ÇİZGİ UPAMECANO'DAN ÇEKİLMELİYDİ"

Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonda ofsayt çizgisinin Kim Min-Jae'den değil, Upamecano'dan çekilmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. Yarı otomatik ofsayt sisteminin sınıfta kaldığını belirten taraftarlar 3 puandan olduklarını söyledi.

Kim Min-Jae'den çekilmiş çizgi