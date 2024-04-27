Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig'e yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı - Son Dakika
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Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig'e yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı

Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Lig\'e yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda Batman Mezopotamyaspor'u 2-0 yenerek 2. Lig'e yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı. Kadınlar 3. Lig 1. Grup'ta da lider olan kulüp, başarıyı elde etmek için zorlu şartlara rağmen mücadele ettiğini belirtti.

27.04.2024 18:38
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda Batman Mezopotamyaspor'u 2-0 yenerek 2. Lig'e yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü, Batman'da oynadığı futbol müsabakasında Batman Mezopotamyaspor'u 2-0 yenerek averajla grup lideri olurken aynı zamanda da 2. Lig'e yükselme play-off maçlarında oynamaya hak kazandı.

Kazanılan bu başarıdan sonra tüm sporcularına teşekkür ettiğini ifade eden Cizre 2020 Gençlik ve Spor Kulübü Teknik Direktörü Mesut Kaymaz, başarının kolay elde edilmediğini söyledi. Sporcuların çok zorlu şart ve imkAnlara rağmen bu başarıyı elde ettiğini aktaran Kaymaz, "Futbol erkek işidir diyen herkese sporcularım elde ettikleri bu başarı ile cevap vermiş oldu. Çünkü Cizre'de ve bölgede böyle bir bakış açısı var. Kadın sporcularımız da elde ettikleri bu başarı ile bu bakış açısını da değiştirerek genç kızlarımıza örnek olmuşlardır. Bu anlamda çıktıkları tüm maçlarda yüreklerini ortaya koyarak mücadele eden tüm sporcularımı tebrik eder,2.lige yükselme Play-Off müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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