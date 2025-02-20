Cizre Belediyespor, Alanya Maçına Hazırlanıyor

Spor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 23. haftasında konuk olacağı On Hotels Alanya Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Burak Köse ve yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, zor maçta oyuncularından iyi sonuç beklediklerini söyledi.

Ligin son 4 maçından en az 3'ünü kazanmak istediklerini ifade eden Cıvıldak, "Bu maçların ikisi de sahamızda olacak. Alanya deplasmanı zor bir deplasman, onlar ilk 8'e kalmak için mücadele veriyorlar. Biz de son 4 maçımızın en az 3'ünü kazanmak istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz var. Alanya maçının ardından sahamızda en büyük rakiplerimizle oynayacağız. Bunlardan biri TÜRŞAD, diğeri Akkuş Belediye ve son olarak İstanbul Gençlik ile sezonu tamamlayacağız. Bu maçları kesinlikle kazanıp, kendimizi taraftarımıza affettirmek istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçlarda onların desteklerine ihtiyacımız olacak ve onları tribünlerde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Emre Batur da müsabakaya iyi hazırlandıklarını, deplasmandan iyi sonuçla dönmek istediklerini dile getirdi.

Batur, "Şu an zorlu bir periyota gireceğiz, son 4 haftamız kaldı. Bu haftaları en iyi şekilde elimizden gelen mücadelenin üstüne çıkarak tamamlamak istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Bunu başaracak gücümüzün de olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.??????????????