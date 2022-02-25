Cizre Belediyespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Cizre Belediyespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

25.02.2022 15:27
Cizre Belediyespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor müsabakası, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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