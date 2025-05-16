Cizre'de İlk Tenis Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Cizre'de İlk Tenis Turnuvası Heyecanı

Cizre\'de İlk Tenis Turnuvası Heyecanı

Cizre'de düzenlenen geleneksel tenis turnuvası, 23 sporcunun katılımıyla büyük bir ilgi gördü.

16.05.2025 22:33
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Şırnak Cizre'de ilk kez düzenlenen geleneksel kort tenis turnuvası, heyecan dolu maçlarla sona erdi.

Şırnak Cizre'de tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla Cizre tenis akademisi kulübü tarafından ilk defa "Geleneksel birinci bahar tenis turnuvası" düzenlendi.

Tenis sevgisi Cizre semalarında raket sesleri ile yükseldi. Gençlik merkezi kortları heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yaptı. Cizre Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen turnuvada, 4 farklı kategoride mücadele eden 23 sporcu, heyecan dolu karşılaşmalara imza attı. Turnuva sonunda dereceye giren sporcu ve takımlara ödül ve hediyeleri, İl Gençlik ve Spor Müdürü Fedai Din tarafından takdim edildi.

Dereceye girenlere ödül veren İl Gençlik ve Spor Müdürü Fedai Din, "Her alanında tabandan başlamak kaydıyla altyapı çalışmalarımıza sürekli desteğimizi devam ettiriyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı olarak genç ve dinamik nesiller yetiştirmek bizim başlıca görevlerimiz arasında. Bu tür faaliyetlerde halkın da sporun içine girmesi bizleri çok daha mutlu ediyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu turnuvamız nice sporcuların yetişmesine de vesile olacak"

Cizre'de ilk defa kort tenisi turnuvası düzenlediklerini ifade eden Lokman Timurtaş, "Cizre'de teniz kültürünü yaymak ve tenis sporcularını yetiştirmek adına Cizre'de geleneksel birinci bahar tenis turnuvası düzenledik. Bu turnuvamız nice sporcuların yetişmesine de vesile olacak. 4 kategoride sporcularımız yarıştı. Turnuvada geleceğe emin adımlarla gitme yolunda tenis kültürünü yaymak istiyoruz. Her kesime, her kitleye ulaşma gayemiz var. Şırnak'ta da Cudi Cup gibi uluslararası düzenlenen tenis turnuvaları düzenlenecek. Amacımız geleceğin tenisçilerini yetiştirip ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil etmek" açıklamasında bulundu.

Cizre'de doktor olduğunu ve tenis oynadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Dilek Sayar Memiş, "Geleneksel bahar tenis turnuvasına katıldım. Cizre'de böyle bir turnuva düzenlendiği için çok mutluyum. Daha önceden de tenis oynuyordum, şimdi Cizre'de tenis oynamaya devam ettiğim için çok mutluyum. Böyle güzel turnuvaların olması bizi daha da teşvik ediyor. Çok güzel karşılaşmalarımız oldu. Çok güzel bir hava var. Cudi Cup gibi uluslararası bir turnuvanın Şırnak'ta olması çok büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ödül törenine Şırnak İl Gençlik ve Spor Müdürü Fedai Din, Cizre İlçe Gençlik Spor Müdürü İlhan İverendi, sporcular ve aileleri katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cizre'de İlk Tenis Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

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