Cizreli Sporculardan Masa Tenisi Şampiyonluğu

Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Cizreli sporcular, iki Türkiye birinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Nevşehir ev sahipliğinde 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, heyecanlı anlara sahne oldu. Şampiyonaya Cizre'den katılan sporcular, sergiledikleri başarıyla beğeni topladı.

Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu adına yarışan sporcular, farklı kategorilerde kürsüye çıkarak başarılı bir performansa imza attı. Türkiye genelinde 12 sporcunun katıldığı şampiyonada Klas 5 kategorisinde Abdurrahman Önel ve Klas 4 kategorisinde Aydın Yıldırım, tüm rakiplerini geçerek Türkiye şampiyonu olup altın madalyanın sahibi oldular. Klas 7 kategorisinde verdiği mücadeleler sonucunda ise Mahir Dadak Türkiye 3.'üncüsü oldu.

Cizreli sporcuların azmi ve disiplini izleyicilerden büyük alkış alırken; iki Türkiye şampiyonluğu ve bir Türkiye üçüncülüğü ile ilçeye dönmenin gurur ve mutluluğunu yaşadılar. Eğitim gördükleri okulun adını Türkiye kürsüsüne yazdıran genç sporcular, engel tanımaz ruhlarıyla spor camiasının da dikkatini çekti.

Antrenörler ve okul yönetimi, sporcuların bu başarısının tesadüf olmadığını, disiplinli çalışmanın sonucunda bu madalyaların Cizre'ye getirildiğini ifade ederek genç şampiyonları tebrik etti. - ŞIRNAK